Brakuje 17 tys. policjantów. Zmieniają się zasady rekrutacji

W październiku prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę "antywakatową". Ma ona m.in. ułatwić powrót do służby w Policji i Straży Granicznej byłym funkcjonariuszom. Zawiera też uproszczenia w rekrutacji dla absolwentów klas mundurowych.

Z danych KGP wynika, że w Polsce obecnie brakuje 17 tys. policjantów.

Dokładnie 4 listopada weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej. Przepisy regulują: nowy tryb postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec policjantów zwolnionych ze służby w Policji i ubiegających się o ponowne przyjęcie, służbę kontraktową oraz możliwość tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów o profilu mundurowym. Jak podaje Policja, najważniejsze zmiany w ustawie sprowadzają się do usprawnienia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do określonej grupy kandydatów, tj. absolwentów klas mundurowych oraz byłych funkcjonariuszy Policji ubiegających się o przyjęcie do służby.

I tak na przykład, absolwenci oddziałów o profilu mundurowym będą mogli w ostatnim roku szkolnym nauczania, przystąpić do etapu postępowania kwalifikacyjnego – testu sprawności fizycznej, którego wynik będzie ważny przez 3 lata. Będą też mogli realizować szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym. I będą przyjmowani do służby w Policji w pierwszej kolejności.

- Do 1 listopada wpłynęło prawie 18 600 podań o przyjęcie do służby w Policji (w 2023 r oku - 15 300), co świadczy o tym, że zaproponowane zmiany zostały pozytywnie odebrane przez kandydatów do służby w Policji i przynoszą spodziewany efekt- podaje Policja.