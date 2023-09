Ceny mieszkań, domów i działek budowlanych w Lublinie i województwie

Raport przedstawiający średnie ceny ofertowe nieruchomości z rynku wtórnego w około 300 miastach i gminach tworzących 18. największych ośrodków miejskich w Polsce przygotował portal Nieruchomosci-online.pl. Opracowanie uwzględnia ceny mieszkań, domów i działek budowlanych także w Lublinie, aglomeracji lubelskiej oraz największych miastach naszego województwa.

– Ceny – to one odgrywają oczywiście główną rolę w naszym raporcie lokalnym.– mówi Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl - Mapa cen pomaga dowiedzieć się, gdzie w powiecie można kupić najtaniej działki, ile średnio kosztują domy w sąsiednich gminach, jak wielki bywa rozstrzał cen mieszkań w mieście i na przedmieściach. Dostarczamy Wam te informacje, ale jednocześnie mamy świadomość, że rynek nieruchomości to nie tylko ceny. W trzeciej edycji raportu lokalnego chcemy więc zachęcić Was, kupujących, abyście nieco inaczej spojrzeli na proces poszukiwania nieruchomości w swojej okolicy. Abyście nie myśleli wyłącznie w kategorii „tu i teraz”, tylko próbowali też wyobrazić sobie swoją nieruchomość za kilka lat. Mówiąc krótko – żebyście ocenili jej potencjał wzrostu wartości oraz zastanowili się, czy w przyszłości wciąż będzie ona spełniała Wasze potrzeby życiowe – dodał Rafał Bieńkowski.