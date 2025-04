Emerytury 2025. Jaka waloryzacja i kiedy przelewy "trzynastek"

W całym kraju trzynaste emerytury otrzyma ponad 7 milionów osób, w tym prawie 430 tysięcy to mieszkańcy województwa lubelskiego. Po marcowej waloryzacji, wysokość najniższej emerytury będącej jednocześnie kwotą tej trzynastej, podniosła się o 5,5 proc. z 1780,96 zł do 1878,91 zł brutto. Dla osób, które pobierają właśnie taką, najniższą emeryturę kwota netto jej samej powinna wynieść nieco ponad 1700 zł, a samej "trzynastki" ok. 1500 zł. Dokładne sumy zależą od wielu czynników, w związku z czym ZUS sum "do ręki" stara się nie podawać odsyłając emerytur do wyliczeń indywidualnych. Takie pisma emeryci powinni otrzymać jeszcze w tym miesiącu.

Same przelewy ZUS wypłaca w ustalonych wcześniej terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca, ale w kwietniu wygląda to nieco inaczej, bo 6 i 20 to niedziele. Dlatego pierwszy z tych przelewów wykonano już 4-go, a drugi powinien zostać zrealizowany najpóźniej do jutra, czyli piątku 18-go. Część emerytów na swoje wypłaty będzie musiała zaczekać na ostatni tydzień kwietnia. Osoby pobierające zasiłki przelewy otrzymają natomiast najpóźniej 1 maja.

Prawo do trzynastej emerytury mają wszystkie osoby pobierające świadczenia emerytalne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osoby ze świadczeniami przedemerytalnymi oraz renciści. Nie otrzymają ich natomiast osoby pobierające świadczenia spoza ZUS-u, osoby bez praw emerytalnych, osoby z zawieszonym prawem do wypłaty świadczeń, a także emerytowani sędziowie i prokuratorzy oraz sportowcy z emeryturami olimpijskimi.

W marcu emeryci otrzymali świadczenia po waloryzacji o wskaźnik 5,5 proc. Poniżej tabela z kwotami brutto przed i po tej podwyżce dla poszczególnych kwot.