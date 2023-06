ESG wpłynie na konkurencyjność

Pod koniec grudnia 2022 roku weszła w życie nowa unijna dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju, która nakłada na firmy obowiązek składania corocznych raportów. Muszą one zawierać dane dotyczące ich wpływu na środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka i ład korporacyjny.

- To szczególne wyzwanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które do tej pory nie miały takiego obowiązku - mówi Piotr Glen, kierownik Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju ESG ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który w czwartek przybliżał członkom i sympatykom BCC zagadnienie. - Firmy z sektora MSP znalazły się w trzeciej grupie i będą raportować dopiero w 2027 r. za 2026 r. Dla nich raportowanie takich kwestii jak bioróżnorodność czy ślad węglowy będzie potężnym wyzwaniem, do którego muszą się odpowiednio przygotować.

Inne przedsiębiorstwa nie będą miały tak dużo czasu. Już w 2025 roku raport za rok obrotowy 2024 będą musiały złożyć spółki, które do tej pory podlegały obowiązkom o raportowaniu informacji nie finansowych na podstawie dyrektywy NFRD, czyli banki i duże spółki giełdowe.

W drugiej grupie znalazły się z kolei firmy spełniające dowolne dwa kryteria z trzech: zatrudnienie ponad 250 pracowników, przychody netto przekraczające ponad 40 mln euro lub suma bilansowa przekraczająca 20 mln euro. One będą składały raporty w 2026 roku za 2025.

Złożenie raportu będzie bardzo ważne dla przedsiębiorstw. – Nieraportowanie lub nierzetelne raportowanie danych może spowodować, że firmy wypadną z łańcucha dostaw - podkreśla Piotr Glen.

BCC jako pierwsza organizacja przedsiębiorców przystąpiła do Inicjatywy ESG – projektu powołanego do życia przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Forum Ekonomiczne.

- Korzyści dla przedsiębiorstw w zakresie ESG to poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, wsparcie w decyzjach strategicznych, a w konsekwencji poprawa kluczowych elementów prowadzenia działalności, co w efekcie prowadzi do poprawy efektywności kosztowej i wzrostu konkurencyjności - mówi Mirosław Kasprzak, dyrektor Loży Lubelskiej BCC. - W dzisiejszym świecie dwie transformacje na dziesięciolecia będą definiować przewagę konkurencyjną - jest to cyfryzacja i ESG. Firmy nie uwzględniające czynników ESG mogą w przyszłości mieć ograniczony dostęp do pozyskiwania finansowania na rynku bankowym i funduszowym - dodaje Mirosław Kasprzak.