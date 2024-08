Haniebna dewastacja -To oplucie Narodu! - mówi Banaszek, prezydent Chełma

Pomnik Ofiar Rzezi Woli został zdewastowany. Wczoraj (5 sierpnia) oddawano hołd 50 000 ofiarom Rzezi Woli, dzisiaj zamiast myśleć o ich pamięci, zamiast oddawać zasłużoną część i chwalę musimy zmierzyć się z…, no właśnie? Chuligaństwem? A jeśli tak, to co ktoś musi mieć w głowie. Prowokacja? Głupota? W Polsce bardzo często występuje zjawisko „sprawca nie wykryty”, ale ta dewastacja ma inny wymiar. To oplucie Narodu, oplucie tych, którzy oddawali życie za naszą Ojczyznę. Nawet jeśli okaże się, że to zwykły chuligański wybryk - komentuje Jakub Banaszek.

Pomnik upamiętnia ofiary największego masowego mordu dokonanego 5 i 6 września 1944 na warszawskiej Woli przez nazistów.