Jedna lekcja religii tygodniowo. Rozporządzenie weszło w życie

Z opublikowanego dokumentu wynika, że już od nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2025 religia lub etyka będą się odbywać w wymiarze jednej godziny tygodniowo - bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia lub bezpośrednio po nich. Rozporządzenie w tej sprawie podpisała minister edukacji Barbara Nowacka.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wcześniej informowało, że nowela ujednolica tygodniowy wymiar godzin nauki religii lub nauki etyki w publicznych szkołach. Oznacza to, że oba zajęcia będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Wg nowelizacji lekcje religii lub etyki mają odbywać się bezpośrednio przed lub bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. MEN informuje jednak że rozporządzenie nie obowiązuje w oddziałach szkół podstawowych, gdzie na dzień 15 września wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii.

Nowe przepisy ograniczają możliwość łączenia na lekcjach religii i etyki w grupy międzyklasowe uczniów klas I–III szkoły podstawowej "wyłącznie do sytuacji, kiedy uczestnictwo w zajęciach religii lub etyki w danym oddziale klasowym zadeklaruje mniej niż siedmioro uczniów".

Przeciwko zmianom w wymiarze lekcji religii w szkołach zaprotestowało Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które wyraziło "stanowczy sprzeciw wobec naruszania zasady, zgodnie z którą +organy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa+ (art. 7 Konstytucji RP)".

Prezydium KEP podkreśliło, że "rozporządzenie, które ma wejść w życie w dniu 1 września 2025 roku, jest aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi".

Wskazało, że "redukcja wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz nakaz organizowania lekcji religii przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo samych uczniów do systemowego wsparcia +w rozwoju ku pełnej dojrzałości+ obejmującej również sferę duchową".

Prezydium KEP oceniło, że "wprowadzane zmiany uderzają też w konstytucyjnie gwarantowane, pracownicze prawa nauczycieli religii".

źródło: PAP/mir