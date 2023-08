– Pani Poseł, niech pani wyjdzie do kobiet! – krzyczały. Pawłowska nie wyszła. Zabrała za to głos podczas gali i zwróciła uwagę na nieodpowiedzialne działania opozycji i części społeczeństwa. – Bezpieczeństwo i mundur w ostatnim czasie były odmieniane przez wszystkie przypadki, niekoniecznie dobrze. A ja chciałbym, żeby jasno wybrzmiało: Odpowiedzialny obywatel, odpowiedzialny polityk, niezależnie jakie ma poglądy obyczajowe, ideologiczne, powinien szacunek do munduru mieć. I niezależnie od tego co nas dzieli w polityce, gminie, mieście, województwie powinien łączyć nas szacunek do munduru, bo mundur to państwo – mówiła i podziękowała służbom za obronę granic, za to że są zawsze tam gdzie dzieje się krzywda ludzka. Pogratulowała także laureatom konkursu nazywając ich „cichymi aniołami”.