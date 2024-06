Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Posterunek i nowy radiowóz

Podczas uroczystości wręczono tabliczki okolicznościowe. Pamiątkowe ryngrafy otrzymali wójt Gminy Niedrzwica Duża Bartosz Dąbrowski, były wójt Ryszard Golec oraz prezes zarządu firmy Mroncz & Nadstawek Pan Tomasz Nadstawek.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie mł. insp. Tomasz Gil podziękował wszystkim tym, dzięki którym mógł powstać ten posterunek, w szczególności byłemu i obecnemu wójtowi gminy Niedrzwica Duża za zrozumienie i wsparcie. Jak powiedział:

- „ ...naszą odpowiedzią na to zaufanie jest i będzie troska o to, by zawsze być blisko ludzkich potrzeb. Wierzę, że zaangażowanie i dobra praca funkcjonariuszy pozwoli wszystkim czuć się tutaj bezpiecznie...”