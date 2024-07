Praca szuka człowieka. Na tych stanowiskach zarobisz ponad 10 tys. złotych

Od 1 lipca 2024 najniższa krajowa wzrosła do 4300 zł. Oznacza to, że pracownicy dostają na konto więcej o 40 zł niż w czerwcu. Natomiast minimalna stawka godzinowa to 27,7 zł. Z początkiem 2025 roku płaca minimalna ma znowu wzrosnąć i wyniesie ona 4626 zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa została ustalona w kwocie 30,20 zł brutto.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy w zakładce Centralnej Bazy Ofert Pracy znajdziemy także oferty, gdzie zarobki znacznie przewyższają najniższą krajową. I to poszukiwani są fachowcy w różnych dziedzinach. Wybraliśmy dla was oferty z województwa lubelskiego, gdzie wynagrodzenie wynosi ponad 10 tys. zł. Otwórz galerię i sprawdź, może akurat poszukują właśnie ciebie.