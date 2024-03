Praca szuka człowieka. Na tych stanowiskach zarobisz powyżej 5 tys. zł

Od pierwszego stycznia 2024 roku płaca minimalna wynosi 4242 zł brutto, co daje 3221,98 zł "na rękę". Od 1 lipca 2024 wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł. Oznacza to, że pracownicy dostaną na konto więcej o 40 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa to 27,7 zł.

W Centralnej Bazie Ofert Pracy znajdziemy także stanowiska, gdzie wynagrodzenie jest wyższe niż najniższa krajowa. Co więcej, poszukiwani są pracownicy o różnych kwalifikacjach. Wystarczy tylko chcieć. Wybraliśmy dla was oferty z województwa lubelskiego, gdzie zarobki zaczynają się od 5 tys. zł. Sprawdź i aplikuj!