Samorządy straciły na Polskim Ładzie, ale będzie częściowa rekompensata. Ile otrzyma Lubelskie?

W piątek rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. Wśród wprowadzonych zmian znalazło się dodatkowe 14 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego. 1 mld zł z tej puli dotyczy subwencji oświatowej. Pozostałe 13 miliardów to rekompensata za utratę dochodów z tytułu podatków po wprowadzeniu rządowego programu Polski Ład.

Warto podkreślić, że nie jest to suma, która w całości wyrówna samorządom straty. Według wyliczeń Związku Miast Polskich tylko miasta zrzeszone w tej organizacji do końca tego roku stracą 27,7 mld zł, z czego miasta na prawach powiatu – 21 mld zł.

- Te 13 miliardów zł to środki, które pozwolą samorządom realizować wydatki bieżące i majątkowe – twierdzi jednak Artur Soboń, wiceminister finansów. I tłumaczy, w jaki sposób podzielono dodatkowe pieniądze. Z całej puli 7,5 mld zostało rozdzielone na podstawie udziału danej jednostki w dochodach z PIT.

- Ale nawet jeśli dochody z tego tytułu są mniejsze, a w przypadku gmin i powiatów województwa lubelskiego tak najczęściej jest, to jest limit minimalny w wysokości 1,5 mln zł dla gmin, 3,4 mln zł dla powiatu i 9 mln zł dla województwa – mówi Soboń.

Podział 3,5 mld zł uzależniono od średniej zamożności poszczególnych samorządów. Z kolei pula 2 mld zł była zależna od wysokości inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat. - Promowane były te gminy, które miały wyższe wydatki majątkowe – wyjaśnia wiceminister finansów.

W sumie do naszego regionu trafi 806 mln zł. Najwyższą rekompensatę, w wysokości prawie 80 mln zł otrzyma Lublin. Władze stolicy województwa już wcześniej zapowiedziały, że część otrzymanej kwoty zostanie przeznaczona na dodatkową zapłatę dla firmy Budimex, która buduje Dworzec Metropolitalny. W wyniku zawartej z wykonawcą ugody w związku ze wzrostem kosztów do inwestycji trzeba dołożyć 49 mln zł.

Ponad 40 mln zł dodatkowych środków dostanie Zamość, 36 mln zł trafi do Chełma, 30 mln zł do Białej Podlaskiej, a 16 mln zł do Puław. Wśród powiatów największym beneficjentem okazał się powiat lubelski (10,7 mln zł). Jeśli chodzi o mniejsze samorządy, uwagę przykuwają kwoty dla podlubelskich gmin: Niemce (6,2 mln zł), Głusk (5,3 mln zł), Wólka (5,1 mln zł) czy Niedrzwica Duża (4 mln zł).

- To są pieniądze, które trafią do samorządów po przyjęciu ustawy przez parlament i podpisaniu przez prezydenta. Spodziewamy się, że nastąpi to jesienią tego roku. W ustawie zapisaliśmy, że mogą być przekazane w transzach lub jednorazowo. Zobaczymy, jak to finalnie będzie, ale już dziś mogę zapewnić wszystkie samorządy z województwa lubelskiego, że mogą planować wydanie tych pieniędzy w swoich budżetach – podkreśla Artur Soboń.