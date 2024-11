Tegoroczna edycja targów zgromadziła przedstawicieli administracji państwowej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, ekspertów oraz przedstawicieli firm technologicznych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart, odpowiedzialna za więziennictwo w resorcie, wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch, dyrektor generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka oraz prezes Targów Lublin Robert Głowacki.

- Słowo bezpieczeństwo będziemy odmieniać przez najbliższe dni przez wszystkie przypadki. Dla mnie bezpieczeństwo jest ogromnie ważne i myślę o nim w trzech kontekstach. Jednym z nich jest bezpieczeństwo publiczne, drugim bezpieczeństwo skazanych i tymczasowo aresztowanych, którzy przebywają w naszych jednostkach a trzecim, tym ogromnie ważnym filarem bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo funkcjonariuszy – tłumaczyła wiceminister Maria Ejchart. Bezpieczeństwa nie ma i nie będzie bez transparentnego i praworządnego myślenia o systemie więziennictwa i systemie wykonywania kary. Tego bezpieczeństwa nie będzie też bez godności, bez godności ludzkiej, bez godności więźnia, ale przede wszystkim bez godności funkcjonariusza- zaznaczyła. Wiceminister Ejchart zwróciła także uwagę na dynamiczne zmiany zachodzące w systemie penitencjarnym, które muszą być odpowiedzią na zmiany technologiczne i wyzwania współczesnego świata. - Żyjemy w świecie który się zmienia i Służba Więzienna się zmienia, służba funkcjonariuszy sie zmienia, dlatego musi się do tego nowego świata, pełnego wyzwań, dostosować. Nie możemy nie widzieć tego, że świat się rozwija, że są nowe technologie i one muszą przychodzić nam z pomocą, po to, żeby zabezpieczać te filary, o których powiedziałam – podsumowała.

Podczas dwóch dni konferencji i targów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technologiami, które wspierają modernizację służb penitencjarnych, a także efektywne zarządzanie infrastrukturą więzienną. Przewidywane są również dyskusje na temat rozwoju systemu dozoru elektronicznego oraz resocjalizacji osadzonych – tematów, które stają się coraz bardziej istotne w kontekście współczesnych wyzwań w penitencjarystyce.



Szef Służby Więziennej płk Andrzej Pecka zaznaczył, że konferencja stanowi wyjątkową okazję do wymiany doświadczeń i wspólnej refleksji nad przyszłością systemu penitencjarnego.

-Dzisiejsze spotkanie daje nam możliwość, byśmy wspólnie spojrzeli na wyzwania i potrzeby, jakie codziennie stają przed funkcjonariuszami Służby Więziennej. To wyjątkowa okazja, aby wymienić się doświadczeniami, poznać nowoczesne technologie, wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami, które uczynią naszą pracę bezpieczniejszą i skuteczniejszą – mówił płk Pecka. Szef Służby Więziennej podkreślił, że Służba Więzienna stoi przed trudnym zadaniem- nasza misja to nie tylko zapewnienie bezpieczeństw, ale także wsparcie procesów resocjalizacyjnych. Chcemy aby osoby które opuszczają zakłady karne, wracały do społeczeństwa gotowe na nowy lepszy start- tłumaczył.



Wydarzenie #Więziennictwo, jest platformą do dzielenia się wiedzą i wnioskami na temat aktualnych trendów w systemie penitencjarnym, a także do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzętu i technologii wspierających pracę służb więziennych. Dzięki takiej wymianie doświadczeń, organizatorzy liczą na rozwój nowoczesnego i bezpiecznego systemu penitencjarnego, który będzie mógł sprostać wyzwaniom przyszłości.