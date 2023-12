„Zaskórniaki” z Brukseli, kredyt dla partii i… miejsce pochówku. Co mają lubelscy posłowie?

Parlamentarzyści, podobnie jak wiele innych osób pełniących publiczne funkcje, mają obowiązek regularnego składania sprawozdań dotyczących swojego majątku. Pierwsze oświadczenia składają wraz z rozpoczęciem kadencji. Dokumenty zostały właśnie opublikowane na stronach internetowych Sejmu.

Brukselskie zaskórniaki i pieniądze z giełdy

Jedna z pierwszych rubryk dotyczy oszczędności. Tu czym pochwalić ma się m.in. Krzysztof Hetman (PSL). Były europoseł, nawet łącząc mandat poselski z funkcją ministra rozwoju w rządzie Donalda Tuska, będzie mógł liczyć na zdecydowanie niższe pobory, niż sięgające 90 tys. euro rocznie zarobki w Parlamencie Europejskim. Ale lider lubelskich ludowców z brukselskiej pensji odłożył blisko 630 tys. w unijnej walucie, co w przeliczeniu daje ponad 2,7 mln zł.

Inny sejmowy debiutant, Sławomir Ćwik (Polska 2050) w rubryce „oszczędności” wpisał m.in. papiery wartościowe w postaci akcji państwowych spółek o wartości ponad 2,1 mln zł. Były radny z Zamościa posiada także akcje spółek handlowych, m.in. Allegro, Apator czy CD Projekt, na których w ubiegłym roku „na rękę” zarobił łącznie ponad 44 tys. zł z tytułu dywidend. Ćwik, prowadzący do tej pory działalność gospodarczą w branży fotowoltaicznej (ponad 83. tys. zł rocznego dochodu) ma też dość bogaty „park maszyn”. Znajdziemy w nim dwa mercedesy z 2009 i 2014 roku, 11-letnie BMW oraz dwa samochody dostawcze z rocznika 2020.

Samochody, motocykle i… grób

Skoro mówimy o motoryzacji, to kilku posłów w swoich oświadczeniach nie wykazało posiadania żadnego auta. Na tej liście są m.in. Przemysław Czarnek i Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości czy Krzysztof Bojarski z Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Skwarek wpisał za to trzy różne modele aut marki Ford Focus: z 2010, 2014 i 2017 roku. Jego partyjny kolega Tomasz Zieliński z kolei auto sprzedał. Za ośmioletniego hyundaia otrzymał od kupca 54 tys. zł.

Ale nasi parlamentarzyści przemieszczają się nie tylko samochodami. Znany z zamiłowania do jednośladów Bartłomiej Pejo (Konfederacja) jest posiadaczem motocykla suzuki bandit z 2007 roku. Z kolei Dariusz Stefaniuk (PiS) w swoim garażu trzyma BMW S1000 (rocznik 2017), ale też trzyletni skuter tej samej marki.

W tej rubryce parlamentarzyści wskazują jednak nie tylko pojazdy, ale wszystkie posiadane przedmioty, których wartość przekracza 10 tys. zł. Trzeba jednak przyznać, że dominują w niej właśnie środki lokomocji. Znaleźć tu można także m.in. sprzęt rolniczy, jak w przypadku Małgorzaty Gromadzkiej KO, która prowadzi gospodarstwo rolne. Ale wyjątkowe pod tym względem jest oświadczenie Witolda Tumanowicza z Konfederacji. Poseł wybrany z okręgu chełmskiego wpisał w nim „miejsce grzebalne na cmentarzu. Wycenił je na ponad 16 tys. zł. Co ciekawe sejmowy debiutant, do tej pory wynagrodzenie pobierał z partyjnej kasy. W tym roku zarobił 129 tys. zł za pracę w zarządzie partii Kofederacja Wolność i Niepodległość. Tumanowicz jest tez członkiem władz stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ale tę funkcję pełni społecznie. Z tego tytułu nie otrzymał ani złotówki.

Kredyt dla partii

Parlamentarzyści musza się także tłumaczyć z zaciągniętych zobowiązań. W tym przypadku przeważają kredyty na zakup lub remont domów i mieszkań. Ale Joanna Mucha pomogła swojej partii zaciągnąć pożyczkę na kampanię wyborczą. W tym punkcie wpisała poręczenie wekslem kredytu w wysokości do 54 tys. zł. Na podobny ruch zdecydował się zresztą lider tej formacji Szymon Hołownia.

Mucha jest w gronie tych parlamentarzystów poprzedniej kadencji, którzy do sejmowej pensji dorabiali na uczelniach. Przymierzana do funkcji wiceminister zdrowia posłanka zarobiła prawie 14 tys. zł w warszawskim Uniwersytecie SWPS. Pracę w Sejmie z uczelnianą dydaktyką łączyli także m.in. były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek (ponad 60 tys. zł z KUL), Krzysztof Grabczuk z KO (16,5 tys. zł z UMCS) czy były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z Suwerennej Polski (skromne 1,5 tys. zł w związanej z o. Tadeuszem Rydzykiem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Z kolei Anna Dąbrowska-Banszek (PiS) w rubryce „dochody” obok uposażenia poselskiego wpisała 21 tys. zł z tytułu prowadzenia gabinetu lekarskiego, prawie 10 tys. zł z „działalności wykonywanej osobiście” oraz ponad 66 tys. zł z emerytury. Kilkoro posłów wskazało także na przychody z najmu posiadanych nieruchomości. Tu liderem jest Krzysztof Grabczuk, który w ten sposób wzbogacił się o nieco ponad 100 tys. zł. Polityk z Chełma jest posiadaczem m.in. dwóch lokali usługowych o powierzchni 100 i 200 mkw. czy ośmiu miejsc parkingowych w garażu podziemnym, których wartość łącznie wycenia na ponad 1,7 mln zł.

Posłowie z okręgu wyborczego nr 6:

Krzysztof Bojarski (KO)

Oszczędności: 98 045,17 zł i 1 402,74 zł.

Nieruchomości: działka niezabudowana o pow. 742,875 mkw. i wartości 81 720 zł (7/16 udziałów).

Zarobki: 386 598,08 zł z umowy o pracę, 86,7 tys. zł z najmu, 45 287,34 zł diety radnego sejmiku.

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: brak.

Kazimierz Choma (PiS)

Oszczędności: 80 tys. zł.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 87,9 mkw. (ok. 450 tys. zł), garaż o pow. Ok. 18 mkw. na działce o pow. 39 mkw. (40 tys. zł).

Zarobki: 150 918,68 zł uposażenia poselskiego, 45 679,92 zł diety parlamentarnej (dochody wg stanu na 31.12.2022).

Składniki mienia ruchomego: honda CRV (2011), renault scenic (2008).

Zobowiązania: brak.

Przemysław Czarnek (PiS)

Oszczędności: 38 tys. zł.

Nieruchomości: dom o pow. 220 mkw z działką (ok. 1 mln zł), działka o pow. 1,5 tys. mkw. (200 tys. zł).

Zarobki: 1845 416,84 zł w Ministerstwie Edukacji i Nauki, 61 438,78 zł w Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem, 23 061,96 zł diety poselskiej, 6 tys. zł świadczenia 500+ (wszystkie kwoty netto).

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: 80 211 CHF kredytu hipotecznego, 40 tys. zł pożyczki z Kancelarii Sejmu.

Jacek Czerniak (Lewica)

Oszczędności: 40 tys. zł.

Nieruchomości: garaż o pow. 15 mkw. (ok. 60 tys. zł), działka rekreacyjna o pow. 500 mkw. (ok. 250 tys. zł), działka z budynkiem mieszkalnym o pow. 1,5 ha (ok. 80 tys. zł).

Zarobki: 166 311,60 zł uposażenia poselskiego, 45 672,92 zł diety parlamentarnej, 500 zł z umowy o dzieło, 8 tys. zł ze sprzedaży samochodu.

Składniki mienia ruchomego: mazda CX-5 (2015, ok. 80 tys. zł).

Zobowiązania: brak.

Magdalena Filipek-Sobczak (PiS)

Oszczędności: 27,5 tys. zł, 2 tys. euro.

Nieruchomości: dom o pow. 228 mkw. (600 tys. zł), działka pod domem o pow. 0,32 ha (ok. 350 tys. zł).

Zarobki: 184 626,16 zł wynagrodzenia ze stosunku pracy, 12 tys. zł z programu 500+, 300 zł z programu Dobry start, 28 164,85 zł diety radnej sejmiku, 962,37 zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 11 162,81 zł w radzie nadzorczej Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Opolu Lubelskim

Składniki mienia ruchomego: hyundai kona (2019), audi A5 (2019).

Zobowiązania: brak.

Krzysztof Hetman (PSL-TD)

Oszczędności: 94 967,77 zł, 628 028,19 euro.

Nieruchomości: dom o pow. 204 mkw. (650 tys. zł), mieszkanie o pow. 56 mkw. (ok. 225 tys. zł), działka o pow. 550 mkw. (200 tys. zł), garaż o pow. 17,9 mkw. (ok. 34 tys. zł), działka rolna o pow. 0,52 ha (260,5 tys. zł).

Zarobki: 89 858,94 euro w Parlamencie Europejskim (za 2022 rok).

Składniki mienia ruchomego: peugeot 2008 (2016), BMW 520 (2019).

Zobowiązania: brak.

Jan Kanthak (PiS)

Oszczędności: ok. 80 tys. zł, ok. 4 tys. USD,

Nieruchomości: brak.

Zarobki: 201 114,18 zł w Ministerstwie Aktywów Państwowych, 45 679,92 zł diety parlamentarnej.

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: 929 710,51 zł kredytu na zakup mieszkania (współkredytobiorca).

Michał Krawczyk (KO)

Oszczędności: 1 tys. zł.

Nieruchomości: dom o pow. 173 mkw. (ok. 600 tys. zł), ½ udziału w działce o pow. 704 mkw. (ok. 70 tys. zł), 1/18 udziału w działce o pow. 667 mkw. (ok. 7,5 tys. zł), grunt rolny o pow. 5,441 mkw. (ok. 200 tys. zł)

Zarobki: 150 492,13 zł uposażenia poselskiego, 45 573,04 zł diety parlamentarnej.

Składniki mienia ruchomego: kia sportage (2016, ok. 45 tys. zł).

Zobowiązania: ok. 5 tys. zł kredytu gotówkowego, 34 tys. pożyczki od osoby prywatnej.

Michał Moskal (PiS)

Oszczędności: 18 559 zł w PPK.

Nieruchomości: dwa mieszkania o pow. 40,65 mkw. (wyceniane na 208 448.44 zł) i 56 mkw. (720 tys. zł).

Zarobki: 93 744,53 zł z tytułu umowy o prace w PiS, 74 846,64 zł w KPRM, 16 169,18 zł diety radnego.

Składniki mienia ruchomego: skoda superb (2014).

Zobowiązania: 567 444,97 zł kredytu hipotecznego.

Joanna Mucha (PL 2050-TD)

Oszczędności: 82 tys. zł.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 117 mkw. (528 750 zł).

Zarobki: 166 311,60 zł uposażenia, 45 679,92 zł diety, 519,23 zł przychodu z tytułu zwiększenia limitu na służbowe podróże zagraniczne, 13 986 zł z umowy zlecenia w SWPS.

fiat 500x (2018).

Zobowiązania: poręczony wekslowo kredyt do wartości 54 tys. zł dla partii Polska 2050.

Bartłomiej Pejo (Konfederacja)

Oszczędności: 25 tys. zł, 1,5 tys. euro, 1 tys. USD.

Nieruchomości: dom o pow. 120 mkw. z działką 1147 mkw. (17/24 udziału, 450 tys. zł), trzy działki niezabudowane o pow. 170, 528 i 270 mkw. (łączna wartość 250 tys. zł).

Zarobki: 7 403 zł, 10 244,28 zł i 214 304,84 zł z tytułu umów o pracę, 2 427,61 ryczałtu samochodowego.

Składniki mienia ruchomego: mercedes benz ML 320 CDI 4matic (2007), motocykl suzuki bandit GSF 650 (2007).

Zobowiązania: 203 460,32 zł kredytu hipotecznego na zakup domu, 453 306,05 zł i 30 455,71 kredytów odnawialnych, 19 800 zł limitu karty kredytowej.

Sławomir Skwarek (PiS)

Oszczędności: 12,5 tys. zł.

Nieruchomości: dom o pow. 125 mkw. (550 tys. zł), działka o pow. 0,26 ha z budynkiem gospodarczym o pow. 20 mkw. (125 tys. zł).

Zarobki: 166 311,60 zł uposażenia, 45 672,92 zł diety.

Składniki mienia ruchomego: ford focus HB 1,6 CDTI (2010), ford focus kombi 1,6 CTDI (2014), ford focus HB 1,5 CDTI (2017).

Zobowiązania: brak.

Artur Soboń (PiS)

Oszczędności: brak.

Nieruchomości: dom o pow. 147,5 mkw. na działce o pow. 504 mkw. (750 tys. zł), mieszkania o pow. 28 mkw. i 40 mkw. (200 tys. zł i 550 tys. zł).

Zarobki: 18 073,74 w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, 211 546,95 zł w Ministerstwie Finansów, 45 573,04 diety parlamentarnej.

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: 29 162 zł pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Sylwester Tułajew (PiS)

Oszczędności: 40 327,92 zł, 1 425 akcji KGHM na kwotę 162 165 zł.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 83,56 mkw. (675 tys. zł).

Zarobki: 109 929,96 zł uposażenia, 40 559,63 zł diety, 10 tys. zł w ramach 500+, 676 w Radzie Programowej TVP Lublin, 1,3 tys. dywidendy.

Składniki mienia ruchomego: volkswagen passat (2014), opel karl (2015).

Zobowiązania: 6 029,39 zł do spłaty na karcie kredytowej.

Marta Wcisło (KO)

Oszczędności: 247 tys. zł, 600 euro.

Nieruchomości: dom o pow. 250 mkw. (1 mln 400 tys. zł), grunt rolny o pow. 3,08 ha (ok. 20 tys. zł), działki o pow. 0,2 ha, 0,43 ha i 0,46 ha (ok. 50, 550 i 950 tys. zł), budynki o pow. 570 mkw. na działce 0,1 ha (ok. 1,2 mln zł), 340,32 mkw. na działce o pow. 3,165 ha (ok. 1,5 mln zł).

Zarobki: 171 695,14 zł z najmu (stan na koniec października), 162,5 tys. zł z najmu wspólnie z mężem, 150 919,68 zł uposażenia, 45 679,92 zł diety, 150 919,68 zł i 94 650 zł odszkodowań, 16,5 tys. zł w ramach realizacji wyroku pierwszej instancji.

Składniki mienia ruchomego: volkswagen caddy (2010, ok. 13,5 tys. zł), BMW 5 (2013, ok. 57 tys. zł).

Zobowiązania: 194 918,6 zł kredytu na zakup mieszkania dla córki (współkredytobiorca), 13 273.45 euro pożyczki hipotecznej na zakup nieruchomości.

Posłowie z okręgu wyborczego nr 7:

Sławomir Ćwik (PL 2050-TD)

Oszczędności: 11 tys. zł, 34 tys. euro, 121 tys. USD, papiery wartościowe na kwotę 2 mln 129 tys. zł.

Nieruchomości: dom o pow. 165 mkw. (800 tys. zł), dom o pow. 35 mkw. (120 tys. zł), dom o pow. 70 mkw. (40 tys. zł), mieszkanie o pow. 77,8 mkw. (400 tys. zł), mieszkanie o pow. 139 mkw. (500 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 16,18 ha (400 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 2,04 ha (60 tys. zł), działki pod domami o pow. 0,0663 ha i 0,3 ha (200 tys. zł i 20 tys. zł), działka budowlana o pow. 0,24 ha (230 tys. zł), działki zalesione o pow. 1,83 ha i i 2,91 ha (60 tys. zł i 90 tys. zł).

Zarobki: 84 347,59 zł z tytułu jednoosobowej działalności gospodarczej, 57 481 zł dywidend, 78 473 zł z najmu, 16 240 zł diety radnego miasta Zamość.

Składniki mienia ruchomego: mercedes W212 (2009), BMW F10 (2012), mercedes W222 (2014), man TGE (2020), fiat ducato (2020).

Zobowiązania: 21 403,18 zł wykorzystanego limitu kredytowego na rachunku bieżącym.

Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS)

Oszczędności: 76 010,19 zł.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 71,9 mkw. (200 tys. zł), mieszkanie o pow. 48,93 mkw. (150 tys. zł, ½ własności), garaż o pow. 19 mkw. (12 tys. zł).

Zarobki: 166 311,6 zł uposażenia, 36 tys. zł diety, 66 507,16 zł emerytury, 9 679,92 zł z działalności wykonywanej osobiście, 21 197,03 zł dochodu z prowadzenia gabinetu lekarskiego.

Składniki mienia ruchomego: honda HR-V (2017).

Zobowiązania: brak.

Krzysztof Grabczuk (KO)

Oszczędności: 15 tys. zł, 300 euro.

Nieruchomości: dom o pow. 189 mkw. (400 tys. zł), mieszkanie o pow. 57 mkw. (290 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 3,30 ha (120 tys. zł), działka letniskowa o pow. 0,0415 ha (120 tys. zł), nieruchomość gruntowa o pow. 0,4146 ha (40 tys. zł, 1/16 udziału), nieruchomość gruntowa o pow. 0,5247 ha (40 tys. zł, ½ udziału), lokal niemieszkalny o pow. 208,6 mkw. (995 tys. zł), 8 miejsc postojowych w garażu podziemnym (160 tys. zł), lokal niemieszkalny o pow. 106 mkw. (600 tys. zł), nieruchomość gruntowa o pow. 0,1340 ha i 0,068 ha (50 tys. zł).

Zarobki: 150 919,68 zł uposażenia, 45 679 zł diety, 101 tys. zł z najmu, 16 563 zł z UMCS, 5,5 tys. zł dochodu z gospodarstwa.

Składniki mienia ruchomego: subaru outback (2010).

Zobowiązania: 15 698 euro kredytu na zakup mieszkania, ok. 110 tys. zł pożyczki na zakup lokalu niemieskzalnego.

Małgorzata Gromadzka (KO)

Oszczędności: 8 784 zł.

Nieruchomości: dom o pow. 120 mkw. z działką o pow. 0,25 ha (450 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 7,51 ha (460 tys. zł), budynek gospodarczy o pow. 40 mkw. (1,1 mln zł), las o pow. 0,73 ha (15 tys. zł).

Zarobki: 64 818,38 zł w Urzędzie Miasta Biłgoraj, 80 tys. zł z gospodarstwa, 3 993,41 w zarządzie M&A Group sp. z o.o.

Składniki mienia ruchomego: ciągnik sadowniczy renault fructus 130 (2000), ciągnik ursus c-330 (1989), opel vivaro (2006), rozrzutnik sadowniczy gomer GR40, rozsiewacz nawozów marki Kuhn, opryskiwacz sadowniczy turbomatic.

Zobowiązania: 170 109 zł kredytu mieszkaniowego, 37 026 zł kredytu inwestycyjnego, 49 814,05 zł kredytu gotówkowego.

Mariusz Kamiński (PiS)

Oszczędności: 50 tys. zł, ok. 23 tys. zł w PPK.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 39 mkw. (ok. 450 tys. zł)

Zarobki: 247 819,32 zł z KPRM, 45 573 zł diety parlamentarnej.

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: 91 543 zł kredytu mieszkaniowego.

Marcin Romanowski (PiS)

Oszczędności: ok. 30 tys. zł.

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 34 mkw. (ok. 300 tys. zł).

Zarobki: ok. 127 tys. zł w Ministerstwie Sprawiedliwości, ok. 1,5 tys. zł z umowy zlecenia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Składniki mienia ruchomego: brak.

Zobowiązania: poręczony kredyt w wysokości ok. 12 tys. zł.

Wiesław Różynski (PSL-TD)

Oszczędności: 218 123,46 zł.

Nieruchomości: dom o pow. 230 mkw. (700 tys. zł), mieszkanie o pow. 56,2 mkw. (600 tys. zł), gospodarstwo rolne o pow. 4,9448 ha (200 tys. zł), las o pow. 0,12 ha (1,8 tys. zł), nieruchomość gruntowa o pow. 0,36 ha, działka budowlana o pow. 200 mkw. (15 tys. zł).

Zarobki: 244 371,85 zł z tytułu zatrudnienia, 60 596,48 zł z tytułu zatrudnienia żony, 31,2 tys. zł z najmu mieszkania, 2 523,87 zł dochodu z gospodarstwa.

Składniki mienia ruchomego: volvo XC60 (2017).

Zobowiązania: 90 857 zł kredytu hipotecznego.

Jarosław Sachajko (Kukiz’15)

Oszczędności: 71,58 zł.

Nieruchomości: dom o pow. 250 mkw. (950 tys. zł), ½ gospodarstwa rolnego z gruntem o pow. 0,85 ha, domem mieskzalnym i lasem (330 tys. zł), dom o pow. 169,5 mkw. na działce o pow. 10 arów (800 tys. zł), ½ domu drewnianego (50 tys. zł), 2/18 stodoły drewnianej (7 tys. zł), 2/18 obory drewnianej (8,9 tys. zł), 2/18 drewnianego budynku gospodarczego (2,6 tys. zł), 2/18 gruntu ornego oraz siedliska o pow. 0,39 ha (70 tys. zł), zurbanizowany teren niezabudowany o pow. 0,0409 ha (50 tys. zł), 1/3 działek o łącznej pow. 3,74 ha (16 tys. zł), 50/903 części lasu o pow. 1,05 ha (5 tys. zł).

Zarobki: 204 363,97 zł uposażenia, 45 573,04 diety.

Składniki mienia ruchomego: mazda CX-5 skyactiv-G (2009, 100 tys. zł), fiat sedici 4x4 emotion 1,6 (2011, 23 tys. zł), honda CR-V 2,0 (2013, 60 tys. zł).

Zobowiązania: 104 420,37 zł kredytu na zakup i remont nieruchomości, 133 876,24 zł kredytu na wykończenie nieruchomości.

Dariusz Stefaniuk (PiS)

Oszczędności: 22 539,58 zł.

Nieruchomości: dom o pow. 240 mkw. (855 tys. zł), nieruchomość gruntowa pod domem o pow. 1 454 mkw. (ok. 100 tys. zł)

Zarobki: 110 874,4 zł uposażenia, 34 259,94 zł diety, 1 066,47 zł przychodu z tytułu wziększenia limitu an służbowe podróże zagraniczne.

Składniki mienia ruchomego: volkswagen passat kombi (2012), subaru forester (2014), motocykl BMW S1000XR (2017), skuter BMW C400GT (2020).

Zobowiązania: 177 337,58 zł kredytu na zakup działki wraz z domem.

Witold Tumanowicz (Konfederacja)

Oszczędności: 45 592,02 zł, 100 USD.

Nieruchomości: brak.

Zarobki: 129 tys. zł z tytułu zasiadania w zarządzie partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Składniki mienia ruchomego: miejsce grzebalne na cmentarzu (16,2 tys. zł).

Zobowiązania: brak.

Sławomir Zawiślak (PiS)

Oszczędności: 114 223,57 zł (w tym 45 tys. zł limitu odnawialnego).

Nieruchomości: dom o pow. 130 mkw. (ok. 400 tsy. zł), działka pod domem o pow. 1028 mkw. (50 tys. zł), budynek gospodarczy o pow. 35 mkw. z altaną (ok. 50 tys. zł), działka budowlana o pow. 944 mkw. (ok. 50 tys. zł).

Zarobki: 189 399,6 zł uposażenia, 45 679,92 zł diety.

Składniki mienia ruchomego: mercedes R350 4matix (2006).

Zobowiązania: 45 tys. zł limitu odnawialnego.

Tomasz Zieliński (PiS)

Oszczędności: 73 246,45 zł, fundusze inwestycyjne na kwotę 283 624,82 zł.

Nieruchomości: dwie działki leśne o pow. 1,3 ha i 0,5857 ha (21 tys. zł i 9 tys. zł).

Zarobki: 174 007,68 zł uposażenia, 45 679,92 zł diety, 54 tys. zł ze sprzedaży samochodu

Składniki mienia ruchomego: toyota yaris (2017).

Zobowiązania: 13 438,3 CHF kredytu hipotecznego na rozbudowę domu.