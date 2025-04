11 maja Bolesław Chrobry przyjmie koronę w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur

– 1000 lat temu koronował się nasz pierwszy król. To powód do dumy. To ją chcemy przekazać naszym widzom – powiedział autor widowiska, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Michał Chorosiński, który w spektaklu zagra też postać kronikarza Galla Anonima.

To właśnie na kanwie historycznych tekstów powstał scenariusz widowiska. Wykorzystano w nim przede wszystkim fragmenty kronik Galla Anonima, ale także Mistrza Wincentego Kadłubka, Roczników Kwedlinburskich, „Żywota Św. Wojciecha” oraz Thietmara z Merseburga. – Materiały pochodzące od średniowiecznych kronikarzy uzupełniliśmy o wiedzę dzisiejszych historyków. Tu warto wymienić choćby pierwszy tom monumentalnych „Dziejów Polski” profesora Andrzeja Nowaka – dodał Chorosiński.

W widowisku usłyszeć będzie można też fragmenty utworów Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego. Pojawią się również biblijne Psalmy, wybrzmi „Bogurodzica” oraz „Te Deum”. – Ogromna większość dialogów pisana jest językiem współczesnym, nieco tylko stylizowanym na język dawny. Scenariusz jest autorską kreacją literacką, nie adaptacją czy kolażem dzieł z przeszłości – zaznaczył Chorosiński.

Jak tłumaczył, widowisko ma być nie tyle teatrem faktu, co teatrem mitu, a raczej mitu opartego na faktach – nie odtwarza drobiazgowo koronacji, zgodnie z wiedzą historyczną, ale traktuje ją jako pewien symbol. Spektakl pokazuje drogę Bolesława Chrobrego do korony, ale – jak mówi autor – w poetyce zbliżonej do przypowieści, apokryfu, baśni.

Wizualnie spektakl inspirowany będzie obrazem „Koronacja pierwszego króla Rzeczypospolitej” autorstwa Jana Matejki, który powstał wiele lat później i nie oddaje w pełni realiów tamtych czasów. Chorosiński podkreśla, że koronacja w widowisku, tak jak u Matejki, nie będzie rekonstrukcją, ale inspiracją. – Snujemy własną wizję tego, jak mogłaby wyglądać, ale przede wszystkim czym była. Nie tylko w wymiarze politycznym, ale również duchowym – dodał.

Chrobry ma być pokazany nie tylko w sytuacjach oficjalnych, ale także bardziej prywatnych. Jest np. scena, w której przypadkowo trafia na chłopskie wesele, czy jego bardzo osobista rozmowa z żoną Emnildą. – Nasz Bolesław to legendarny władca i człowiek z krwi i kości, radości i smutku, śmiechu i łez. W trakcie naszego widowiska będzie się zatem czym wzruszyć, nad czym zadumać, z czego pośmiać – zapowiada autor.

W widowisku zagrają m.in. Sebastian Skoczeń, Jarosław Gajewski, Andrzej Mastalerz, Arkadiusz Janiczek, Cezary Łukaszewicz, Agata Klimczak. Muzykę do przedstawienia autorstwa Marcina Pospieszalskiego wykonywać będzie na żywo chór i orkiestra. Do współtworzenia widowiska zaproszeni zostali Sztukmistrze z Lublina – profesjonalna grupa cyrkowa.

Widowisko „Koronacja” zostanie zaprezentowane w Centrum Spotkania Kultur podczas obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, które odbędą się Lublinie 11 maja. Rozpocznie je msza św. w Archikatedrze Lubelskiej, a po niej nastąpi uroczysty marsz przez miasto, z udziałem przedstawicieli władz i rektorów lubelskich uczelni na plac Teatralny, gdzie zaplanowano rodzinny piknik historyczny. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Jak sprawdziliśmy na stronie CSK miejsc jest sporo, a bilet na widowisko kosztuje 50 złotych. Początek przedstawienia o godzinie 19.

Bolesław Chrobry został koronowany w Gnieźnie w 1025 roku, najpewniej w Wielkanoc 18 kwietnia lub w uroczystość św. Wojciecha 23 kwietnia. Po śmieci Chrobrego, jeszcze w tym samym roku, na króla Polski koronowany został jego syn Mieszko II Lambert.