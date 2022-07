Lublin. Miasto wyda 200 tys. zł na skwer, który już jest

Oba skwery zostaną „zrewitalizowane” z pieniędzy przeznaczonych na Zielony Budżet. Miasto przypomina, że skwer przy Wyszyńskiego załapał się do BO dwa razy – w 2019 i 2022 roku, a projekt „Wiszące Ogrody - Pod Akacją” to pomysł z 2019.

Dziś miasto chwali się, że wkrótce „do urządzonych na nowo zielonych zakątków Starego Miasta dołączą wkrótce dwa skwery im. Bł. ks. A. Zawistowskiego oraz obok MDK Pod Akacją”. Umowa z wykonawcą już jest, prace mają się zakończyć w październiku.

Roboty przy ul. Wyszyńskiego pochłoną 200 tys. zł. Co będzie nas kosztować?

Między drzewami mają pojawić się funkie i barwinki. Do tego stanie nowa drewniana pergola i „70 białych hortensji drzewiastych podkreśli ozdobną funkcję skweru”.

Tu gdzie dziś rośnie trawa powstaną dwa „niewielkie placyki”, na które trafi pięć stylizowanych ławek z oparciami. Układ alejek też będzie inny niż obecnie i w kolorze ciemnobrązowym, a schody dostaną granitowe stopnice.

– Cały obszar działki przejdzie rekultywację i otrzyma nowe trawniki – podkreśla miasto. – W samym środku skweru zaplanowano montaż siedmiu dekoracyjnych białych kul różnej wielkości.

– Białe kule przy zabytku? Jak to będzie wyglądać? Niech lepiej usuną tę koszmarną tablicę z nazwą jak z ronda rzeczywiście szpecącą skwer – denerwuje się jeden ze współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 4. To zabytkowa kamienica do której przylega miejski skwer.

Zarzutów co do projektu zmian ma więcej. – Przez kilkadziesiąt lat miasto nie zajmowało się tym terenem. Sami przycinaliśmy drzewa i krzewy, sami zrobiliśmy alejkę i schody z piaskowca. Wymiana tego teraz na granit... Czy to będzie pasowało do reszty materiałów i nawierzchni lepiej niż stary piaskowiec?

Podkreśla przy tym, że nie ma nic przeciwko samej idei. – Tylko dlaczego nikt nas o zdanie nie zapytał?