3k6 w Baobabie. Wielkie Otwarcie, czyli wielkie granie

Wszystko wydarzy się w Baobabie (przy Krakowskim Przedmieściu 39b) i będzie to symboliczne „Otwarcie” – w tym miejscu będą organizowane cotygodniowe otwarte spotkania.

Sobotnie wydarzenie jest darmowe i potrwa od godziny 10 do 19.

Co się będzie działo?

Będą sesje RPG: • Uciekaj! • Słoneczny Patrol • Gwiezdne Wojny: Bitwa o Scarif • Zaginiony transport

Na cały dzień zaplanowano też godzinne prelekcje. Na początek, o godzinie 10: Diuna Głębiej. Prowadzący Patryk Sztajdel o powie o sposobie kreacji wybranych osób, pojazdów oraz miejsc przedstawionych w pierwszej części Trylogii Diuny reżyserowanej przez Denisa Villeneuve.

O 11 Krzysztof Drozd i Shōgun Jamesa Clavella: obraz Japonii w przełomowym momencie dziejów? Będzie o tytułowej po-wieści i dwóch serialach.

Jak to było z tym Tańcem Smoków. Historia konfliktu na podstawie Ognia i Krwi G.R.R Martina to tytuł prelekcji Błażeja Pa-sternaka. Potem zaplanowano Gry planszowe na wakacyjne stoły, a o 15: Smok na fasadzie! O motywach legendarnych i mitolo-gicznych w architekturze Lublina (prowadzący: Marcin Redkowiak).

Dalej w programie Pasja i Doświadczenie: Od YouTuba do progracza, Stany Zjednoczone popkultury czy Co nowego w uni-wersum Harrego Pottera.

O godzinie 20:30 w Browarze Zakładowym Wielokran rozpocznie się 3k6 GeeQuiz: quiz wiedzy o szeroko pojętej popkulturze. Więcej na stronie facebook.com/3k6kolektyw