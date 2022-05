Aktywista z Lublina: „Kaju Godek, nie bój się przyjść do sądu!”

Sprawa dotyczy wydarzeń z lubelskiego marszu równości zorganizowanego w ubiegłym roku. Kaja Godek i jej sympatycy modlili się wtedy wzdłuż trasy przemarszu. Wcześniej informowali, że będą to robić w intencji „ofiar homopedofilii”. Jedną z „pikiet modlitewnych” zorganizowano przy ul. Popiełuszki, gdzie kończyła się trasa przemarszu. Pikietujący mieli ze sobą banery z hasłami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez osoby LGBT. Staszewski próbował wtedy rozmawiać z Kają Godek.

– Gdy podszedłem zapytać się co wspólnego ma nasz marsz z tymi banerami i dlaczego wniosła do Sejmu obywatelski projekt próbujący zakazać marszy równości, podeszła i powiedziała, że się mną brzydzi. Pomówiła mnie też o wykorzystywanie seksualne dzieci – relacjonował nam wtedy rozmowę Bartosz Staszewski.

Kilka dni później Kaja Godek we wpisie na Facebooku wypierała się swoich słów. Zarzucała Staszewskiemu kłamstwo. Ten jednak opublikował nagranie, na którym dokładnie słychać wypowiedzi Godek. Mężczyzna zaapelował w mediach społecznościowych o przeprosiny. Nie otrzymał ich dlatego skierował sprawę do sądu. Domaga się publicznych przeprosin i wpłacenia 10 tys. zł na organizacje LGBT.

Posiedzenie pojednawcze miało się odbyć w poniedziałek.

– To druga wizyta w sądzie, na której nie widzę Kai Godek, co oznacza – ja tak to interpretuję – że boi się tej sprawiedliwości. Obrzydliwe słowa pomawiające mnie o pedofilię musi prędzej czy później odwołać. Wcześniej czy później sprawiedliwość ją dogoni więc mówię: „Kaju Godek, nie bój się przyjść do sądu” i mam nadzieję, że mój apel usłyszy.

Dlaczego kobieta nie pojawiła się w sądzie?

– Pani Kaja Godek, co nie jest tajemnicą, jest w ciąży i nie mogła przyjechać, bo - jak wynika z dokumentu złożonego w sądzie - istnieją ku temu przeciwwskazania medyczne – informuje reprezentujący Staszewskiego, mecenas Bartosz Przeciechowski. – Teraz sąd będzie poszukiwał możliwości przeprowadzenia postępowania pojednawczego w trybie wideokonferencji. Jeśli to się nie stanie, to 27 września będzie miała miejsce rozprawa.

– Zanim to się stanie to pani Godek ma 7 dni żeby się zastanowić czy będzie w stanie publicznie przeprosić za swoje słowa. Jeśli nie, to mediacje stracą sens – dodaje Staszewski.