Alkohol i narkotyki na ulicach Lublina

Od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku na terenie województwa lubelskiego doszło do 412 zdarzeń drogowych, w których sprawcami byli nietrzeźwi kierujący.

– Dzisiaj należy liczyć się ze zwiększoną liczbą kontroli drogowych oraz większą liczbą policyjnych patroli, także tych w nieoznakowanych radiowozach – zapowiada młodszy aspirant Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W świetle nowych przepisów kary za jazdę po pijanemu to kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5 tysięcy złotych do 60 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.