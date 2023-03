Ambasador Słowenii w Lublinie. Zaproszenie dla polskiego biznesu

Celem tych wszystkich działań jest zacieśnienie relacji biznesowych ze słoweńskimi firmami i przedsiębiorcami. Polski biznes, dzięki udziałowi w delegacjach na Słowenię, mają pozyskać informacje dotyczących możliwości wejścia na rynek bałkański.

Jedna z takich misji rozpocznie się za kilka dni.

W dniach 31 marca – 1 kwietnia, SPIRIT Slovenia – Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology oraz Izba Przemysłowo – Handlowa Słowenii i Ambasada Słowenii w Warszawie we współpracy z Ambasadą RP w Lublanie, Konsulatem Honorowym Słowenii w Katowicach i Konsulatem Honorowym Słowenii w Lublinie oraz polsko – słoweńskim Klubem Biznesu Triglav – Rysy, współorganizują delegację biznesową polskich firm do Słowenii.

O możliwościach współpracy rozmawiał także ambasador Słowenii Bojan Pograjc, który przyjechał do Lublina.

Spotkał się m.in. z prezydentem miasta, marszałkiem województwa i wojewodą lubelskim. Nie jest to pierwsze wydarzenie polityczno – gospodarcze dotyczące Słowenii jeżeli chodzi o województwo lubelskie, bo w listopadzie 2021 r. zorganizowano forum biznesowe, podczas którego zostały zaprezentowane biznesowe możliwości wspólnej współpracy, środowiska biznesowe Polski i Słowenii, polskie firmy w delegacji oraz nowe technologie i innowacyjne rozwiązania z zakresu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa słoweńskich i polskich firm.

W wydarzeniu udział wzięli konsul honorowy Słowenii Tomasz Kalinowski, Matej Hojnik prezesa Towarzystwa Polsko – Słoweńskiego Triglav-Rysy Business Club oraz marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Udział w forum miały także SPIRIT Slovenia oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Ambasada RP.

Z kolei, dzięki osobistemu zaangażowaniu Tomasza Kalinowskiego, we wrześniu 2022 r. zorganizowana została misja gospodarcza do Celje w Słowenii. Była ona efektem I forum biznesowego z 2021r. Celem misji była prezentacja potencjału województwa lubelskiego w ramach perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne. Podczas tego wydarzenia zostały podpisane umowy oraz zawarte kontrakty międzynarodowe z wieloma przedsiębiorcami.