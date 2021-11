Apel o modlitwę o pokój w Ojczyźnie. "W dobie zagrożenia naszych granic"

"W dobie zagrożenia naszych granic, gdy polscy żołnierze, funkcjonariusze straży granicznej i policji, z narażeniem życia służą na granicy polsko-białoruskiej, chcemy prosić św. Andrzeja Bobolę, który wielokrotnie wypraszał łaski potrzebne naszemu narodowi, by znów stanął w obronie naszej Ojczyzny” – pisze ks. Ładniak. „Jednocześnie chcemy prosić za migrantów, którzy stali się ofiarami wojny hybrydowej o możliwość powrotu do swoich rodzin i do normalnego życia.”

"U Boboli" od tygodnia parafianie codziennie modlą się o jedność i pokój. Teraz, kiedy "sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna", proboszcz parafii na lubelskim Czechowie zachęca do modlitwy także inne osoby.

"Dlatego od 16 listopada do pierwszej niedzieli adwentu codziennie po Mszy św. wieczorowej (pon.- sob. około godziny 18:45, niedziela około 18), zapraszamy do wspólnej modlitwy w kaplicy Najświętszego Sakramentu w parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie lub poprzez transmisję online. Łączymy się duchowo z Sanktuarium w Strachocinie, miejscu urodzenia patrona naszego Narodu, by w całej Polsce, pod sztandarem św. Andrzeja Boboli błagać o pokój w Ojczyźnie" – dodaje duchowny.