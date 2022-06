Lublin. Chirurg zajmie się starymi drzewami

Chodzi o prace polegające między innymi na odpowiednim przycinaniu korony w celu zapewnienia drzewu większej stabilności oraz o zabezpieczaniu ubytków i stosowaniu środków grzybobójczych. W niektórych przypadkach konieczne jest założenie wiązań, które mają uchronić drzewo przed rozłamaniem się.

– W tym roku prace przy leczeniu starodrzewu będą prowadzone sukcesywnie w trzech rejonach miasta. W pierwszym rejonie znalazły się m.in. drzewa przy ul. Ogrodowej, Popiełuszki, Hryniewieckiego, Podwale. Drugi rejon to drzewa na Czechowie, m.in. na ul. Leśmiana. Trzeci rejon stanowi starodrzew przy ul. Nowickiego, Kochanowskiego, Strzeleckiej, Nowy Świat oraz wiązy przy klasztorze dominikanów na Starym Mieście – informuje Urząd Miasta.

Dodatkowym kontraktem zlecona będzie pielęgnacja klonów rosnących wzdłuż ul. Siemiradzkiego. Upomniała się o nie Rada Dzielnicy Dziesiąta, która wyłożyła na ten cel pieniądze.

– Do zabiegów wyznaczono 13 drzew rosnących w pasie drogowym ul. Siemiradzkiego. Zakres prac dla każdego z drzew dobrano indywidualnie, odpowiednio do potrzeb. Będą dotyczyć wiązań, wypełnienia ubytków czy też poprawienia statyki – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. Miasto szuka już firmy, której zleci wykonanie tych prac. – Zakładamy, że nastąpi to jeszcze w czerwcu.