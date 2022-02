Lublin: Będzie boisko do koszykówki. Zamiast trawy, poliuretanowa nawierzchnia

To będzie elektryzujące starcie w EuroCup. Pszczółka Polski Cukier zagra z francuskim Lyon ASVEL Feminin

To będzie najtrudniejsze do tej pory wyzwanie tego sezonu, bo do Lublina przyjeżdżają gwiazdy europejskiej koszykówki. Dzisiaj (godz. 18) zobaczymy pierwszą odsłonę dwumeczu o wejście do play-off EuroCup. Naprzeciwko siebie staną Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin i francuski Lyon ASVEL Feminin