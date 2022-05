Lublin: Będzie budowa wyczekiwanych przez mieszkańców dróg

Lubelski zespół Tyrada hołduje klasycznemu metalowi. "To co najważniejsze, to dla mnie lata 70. i 80."

Nie chodzi o to, żeby zadeklarować, że mamy coś nowego do powiedzenia, ale może mamy muzykę, która się po prostu spodoba. Pytanie, czy chodzi o to, że trzeba stworzyć coś świeżego, czy można zrobić muzykę, w której ktoś dostrzeże coś fajnego, nawet jeśli to jest nurt jednoznacznie kojarzony z zamierzchłymi czasami – ROZMOWA z Mateuszem Kosnowiczem, gitarzystą lubelskiego zespołu heavymetalowego Tyrada.