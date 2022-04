Będzie nawet dog fitness. Strefa psa w Lublinie zaczyna nowy sezon

Strefa psa przy al. Spółdzielczości Pracy zadebiutowała w 2020 roku. W najbliższą sobotę wraca. – Przez cały dzień miłośnicy czworonogów będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach. Na chętnych czeka m.in.: dog fitness, dogoterapia, warsztaty z przywołania i nuka sztuczek. Ale to nie wszystko. Każdy razem ze swoim pupilem będzie mógł zrobić sobie zdjęcie w specjalnej fotobudce. Wydarzenie to także dobra okazja, aby porozmawiać o mądrej adopcji i lepiej poznać psy, które szukają domu. Dzieci przez cały dzień mogą przygotować adresówki dla swoich pupili lub zabawki zero waste z niepotrzebnych t-shirtów – wylicza zaplanowane atrakcje centrum handlowe Skende, bo to ono odpowiada za powstanie strefy.

Znajduje się ona na terenach zielonych sklepu za pumptrackiem. Jest to specjalna przestrzeń do bezpiecznej zabawy i treningów psów.

W sobotę od godziny 10 do 17 będą odbywały się warsztaty, na których dzieci nauczą się, jak bawić się ze swoim psem. Zaplanowano także zajęcia z dogoterapii a starsi będą mogli wziąć udział w treningu fitness razem z psem.

Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują zapisy na stronie internetowej Skende.