Beksiński.Live 2024: muzyka inspirowana obrazami Beksińskiego

Michał Wasilewski to producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów, sound designer. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął od fascynacji hip hopem i muzyką elektroniczną. Jest założycielem duetu XXANAXX.

• Co dla muzyka jest inspirującego w twórczości Zdzisława Beksińskiego?

– Dla muzyka inspirujące może być wszystko: to kwestia spojrzenia i wrażliwości. Moja od zawsze rezonowała z twórczością Beksińskiego. Jak się później okazało, mieliśmy też wiele podobnych spostrzeżeń światopoglądowych, więc poza samą twórczością również to co myślał było dla mnie inspirujące.

• Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z jego twórczością?

– Pierwszy raz z twórczością Beksińskiego zetknąłem się jako nastolatek. Miałem wtedy może jakieś 15 lat i byłem fanem Nowej Fantastyki. To tam po raz pierwszy zobaczyłem obrazy mistrza i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Reakcją, jaką pamiętam, był po prostu zachwyt.

• A jak po latach odbierasz jego twórczość?

– Sposób odbioru twórczości Beksińskiego zmieniał się u mnie z biegiem lat. Z czasem to, co upiorne, mroczne i posępne za-częło nabierać innych kształtów. Dziś uważam, że obrazy Beksińskiego są lustrem naszego stanu emocjonalnego. To od niego za-leży, jak je odbieramy i co w nich nam się ukaże.

• Które z jego obrazów cenisz najbardziej?

– Nie mam jednego ulubionego obrazu. Całokształt jego twórczości mnie zachwyca. Niezbyt dobrze znanym obszarem dzia-łalności Beksińskiego jest fotografia. Tam można dostrzec, jak mistrz widział świat i czego szukał w sztuce.

• Co jest kluczem do sukcesu projektu?

– Na pewno nazwisko Beksińskiego ma tu ogromne znaczenie, ale sam koncept projektu też uważam za intrygujący. To bodaj pierwsza na tak dużą skalę próba przełożenia emocji z obrazów na dźwięk.

• Skąd pomysł na taki projekt?

– Pomysł zrodził się w mojej głowie podczas jednej z immersyjnych wystaw, na której byłem. Pomyślałem wtedy, że super by-łoby stworzyć płytę inspirowaną obrazami Beksińskiego i na koncertach prezentować ożywione obrazy mistrza. Tę kolejność trochę odwróciliśmy, bo najpierw powstał ten audiowizualny spektakl, a dopiero teraz pracujemy nad krążkiem.

• Jak wygląda proces przekładania obrazów na dźwięki?

– Proces ten nie różni się w zasadzie od tradycyjnego komponowania. Ja starałem się oddać emocje, jakie towarzyszą mi, kiedy obcuję ze sztuką Beksińskiego i mam nadzieję, że te wrażenia są również czytelne dla naszych słuchaczy.

• Jaka muzyka – twoim zdaniem – najbardziej pasuje do oglądania jego dzieł?

– Naszym założeniem było to, by stworzona przez nas muzyka stała się idealnym dźwiękowym odzwierciedleniem obrazów Beksińskiego, więc chyba ciężko o lepszą synergię.

BEKSIŃSKI.LIVE 2024

Projekt Beksiński.Live to muzyczno-wizualny spektakl. Zainspirowany malarstwem Zdzisława Beksińskiego, kompozytor Mi-chał Wasilewski postanowił dokonać trudnej sztuki przełożenia obrazów Beksińskiego na dźwięki. Powstały monumentalne kom-pozycje, głównie w oparciu o muzykę elektroniczną. Warstwę muzyczną dopełniają teksty Wishlake’a. W ten sposób powstało widowisko, wykorzystujące różne środki wyrazu prowadzące widzów przez interpretacje ludzkiego losu w świetle malarstwa Zdzisława Beksińskiego.

Wasilewskiemu i Wishlake’owi na scenie towarzyszyć będą doskonali wokaliści, którzy wykonają utwory w aranżacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby wydarzenia. Najważniejsze w projekcie będą dzieła malarza. Na ekranach obrazy Beksiń-skiego zostaną przepuszczone przez filtr AI i wprawione w ruch.

Początek o godzinie 20:00 w lubelskiej Hali Globus. Bilety na wydarzenie dostępne są na eBilet.pl.