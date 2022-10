Biedronka wprowadzi się do centrum Lublina. Dyskont będzie w znanym budynku

Umowa najmu pomiędzy Zarządem Nieruchomości Komunalnych a spółką Jeronimo Martins Polska została zawarta w środę.

Potwierdza to nasze wcześniejsze nieoficjalne informacje, że to właśnie spółka prowadząca sieć Biedronka jako jedyna stanęła do miejskiego przetargu na wynajem lokalu. Lokal wymaga odnowienia i przystosowania do potrzeb sklepu. Sieć nie będzie mogła sobie rozliczyć w czynszu wydatków na konieczny remont.

– Nowy najemca we własnym zakresie dokona wszelkich prac dostosowujących lokal do swoich potrzeb, bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów w jakiejkolwiek formie – informuje Łukasz Bilik, rzecznik ZNK.

Czynsz za 421-metrowy lokal na parterze Astorii ma wynosić 23,3 tys. zł miesięcznie. Wynika to z wylicytowanej przez uczestnika przetargu stawki 45 zł netto za mkw. przemnożonej przez metraż i doliczenia 23-procentowej stawki podatku VAT.

Sieć Biedronka jest nieobecna w tej części śródmieścia odkąd musiała opuścić wynajmowany lokal w przeznaczonym do rozbiórki (i już rozebranym) budynku przy ul. Wieniawskiej, którego miejsce ma zająć blok mieszkalny z częścią biurowo-usługową.