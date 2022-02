Bolesna walka Oliwii z Lublina trwa. Szansą kosztowna operacja w USA u znanego ortopedy

>>> Zbiórka na leczenie Oliwii

– Różnicę w długości nóg, związaną z tym, że nasza córka cały czas rośnie, już widać. Oliwia zaczyna utykać. To znak, że coś złego zaczyna dziać się z jej biodrem. Aby nie zaprzepaścić dotychczasowego wieloletniego leczenia naszej córki, konieczna jest kolejna operacja w klinice na Florydzie – przyznaje Katarzyna Jedynak-Pukas, mama 11-latki.

O Oliwii pisaliśmy po raz pierwszy w 2011 roku. Było to jeszcze przed pierwszymi urodzinami dziewczynki, która ma wrodzone skrócenie prawej kości udowej z deformacją okolicy biodra i kolana. Już wówczas różnica długości nóg sięgała u niej 9-10 cm. Z wiekiem by się jeszcze bardziej powiększała. Rodzice Oliwii już wtedy zaczęli zbierać pieniądze na wieloetapowe leczenie córki w Stanach Zjednoczonych, u znanego na całym świecie ortopedy dr. Drora Paleya.

Dzięki pomocy darczyńców, wizyt w klinice w Stanach Zjednoczonych było już kilka. Przed 11-latką kolejny etap leczenia. – Oliwię czeka operacja rekonstrukcji stawu biodrowego – mówi pani Katarzyna. – Pierwszą korektę miała w wieku 3 lat (w marcu Oliwia skończy 12 lat – red.), ale od tego czasu sporo urosła. Konieczny jest więc zabieg zabezpieczający staw biodrowy przed przemieszczaniem się, a także kolejne wydłużanie krótszej, prawej nogi.

Ostatnio Oliwia była leczona w USA w marcu 2019 roku, kiedy jej chora noga została po raz kolejny wydłużona o 5 cm, wcześniej było to 8 cm – w 2015 roku.

– Po operacji, blisko 3 lata temu, Oliwa miała jeszcze w Polsce dwa mniejsze zabiegi, ponieważ konieczne było zatrzymanie wzrostu w jej zdrowej nodze – opowiada mama dziewczyny. – Niestety, prawa noga naszej córki jest wciąż krótsza o 7 cm od lewej i ta różnica będzie się jeszcze powiększać, bo Oliwia cały czas rośnie. Tę różnicę trzeba zniwelować.

Zaplanowane na ten rok leczenie Oliwii to koszt ok. 380 tys. zł. (z czego brakuje jeszcze blisko 200 tys. zł). – Prawdopodobnie to byłoby ostatnie wydłużanie nogi, jakie jest przewidziane – przyznaje mama dziewczyny.

Zbiórka na leczenie lublinianki jest prowadzona na portalu siepomaga.pl – „Bolesna walka Oliwki – ratunkiem operacja za setki tysięcy złotych!”.

Poza tym, 25 lutego (godz. 19) odbędzie się koncert charytatywny w Puławach (Hotel Trzy Korony). Gwiazdą wieczoru będzie Wojciech Cugowski. Wystąpi również zespół Blues Smile Trio. Cegiełki w cenie 50 zł można już kupić w hotelu (ul. 6 Sierpnia 43B, rezerwacje – e-mail: trzykoronypulawy@gmail.com, nr tel. 664 119 110). Dochód z koncertu zostanie w całości przeznaczony na operację Oliwii w USA.

Pomóc można także, przekazując rzeczy na charytatywny bazarek na Facebooku lub kupując wystawione tam przedmioty – „Licytacje na operację Oliwii Pukas”.

Można także przekazać 1 proc. podatku. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904, cel szczególny: 11802 Pukas Oliwia.