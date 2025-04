Brakuje policjantów. Ośrodek w Lublinie nie wystarcza. Policja otwiera kolejne

W ostatnim roku – jak informuje nadinsp. Marek Boroń – do Policji chciało wstąpić 24 tys. osób, z których przyjęto 6,5 tys. W tym roku jest już kilka tysięcy chętnych.

– Przyjęliśmy około 2 tys. To mniej więcej tyle samo, ile odeszło, więc każdego miesiąca liczba wakatów w polskiej policji będzie się zmniejszać – mówi Boroń. – Mamy problem z bazą szkoleniową i nad tym pracujemy, żeby szkolić więcej policjantów, bo taka jest potrzeba. Odeszło 17 tys. policjantów, więc żeby załatać dziurę w sferze szkoleniowej, zmieniamy infrastrukturę szkoleniową.

Nadinsp. Marek Boroń dodaje, że powstały dwa ośrodki szkolenia. Jeden z nich w Warszawie, a drugi w Lublinie. O lubelskim ośrodku więcej w naszym tekście: Być jeszcze lepszym policjantem. Lubelski garnizon otworzył „szkoleniówkę”

– Zmieniamy też ośrodek szkolenia w Sieradzu. I tam powołany już został nowy pełnomocnik. Będzie tam działała Szkoła Policji Ruchu Drogowego.

Policja zamierza otworzyć także nowy ośrodek szkolenia w Zielonej Górze: – Szkolenie ma kluczowe znaczenie dla tego, aby policjanci byli dobrze przygotowani do służby. I dzisiaj nie mierzymy się z brakiem chętnych do policji tylko z odpowiednim procesem szkolenia, profilowania i przygotowywania do niej policjantów.

W 2025 roku w policji jest 110 709 etatów, a – według danych z 1 marca – stan zatrudnienia wynosi 96 237 funkcjonariuszy, co daje 14 472 wakaty (13,07 proc.). Według KGP większa liczba wakatów wiąże się ze zwiększonym stanem etatowym przyznanym policji ustawą modernizacyjną.