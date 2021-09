Bury na białym koniu. Czy senator będzie kandydował na prezydenta Lublina?

– Jesteście najbliżej mieszkańców, znacie najlepiej problemy dzielnic – tak senator Jacek Bury (Polska 2050) zachwalał przybyłych na jego zaproszenie przedstawicieli rad dzielnic. Już na przywitanie ogłosił im kilka pomysłów.

Pierwszy to przyznanie radom dzielnic prawa do składania projektów uchwał do Rady Miasta, która musiałaby je rozpatrzyć. Drugi to zobowiązanie urzędników do konsultowania decyzji z radami. Następny to zwiększenie kwoty, którą każda z rad ma w miejskiej kasie do swej dyspozycji. Teraz to 150 tys. zł na rok. – Dostajecie nie narzędzia, ale zabawki – ocenia senator. – To powinno być około 500 tys. zł.

Te pomysły szybko skontrował miejski radny Bartosz Margul z klubu prezydenta Żuka. Twierdził, że rady dzielnic mogą zasypać Ratusz projektami uchwał. – Gdyby to kilka dzielnic łącznie miało taką inicjatywę, jeszcze miałoby to sens – mówił Margul. Twierdził, że konieczność konsultowania każdej decyzji może grozić paraliżem. I przekonywał, że miasta nie stać na zwiększenie finansowej rezerwy do 500 tys. zł na dzielnicę. – Miasto wstrzymałoby wszelkie inwestycje – ocenił radny.

– To właśnie reprezentacja głosu Ratusza: nie ma pieniędzy, nie da się. Chcemy, ale nie możemy – skwitował Margula pod koniec spotkania Szymon Furmaniak z Rady Dzielnicy Dziesiąta. Podkreślał, że dzielnice od lat zgłaszają te same problemy.

W Lublinie takich rad jest 27, zasiada w nich ponad 400 osób. Część z nich, w wynajętej przez senatora sali w centrum Lublina, wylewała gorzkie żale. Że nie czują się poważnie traktowani przez Ratusz, że za mało mają pieniędzy do podziału, że zderzają się z urzędniczą spychologią.