Lublin. Była farmacja, będzie kultura

Wnętrza dawnej apteki (niemal 230 mkw.) podzielono na nowo. Tak powstało między innymi miejsce na pracownię fotograficzno-audiowizualną. Jej użytkownicy będą mieć do dyspozycji cykloramę, czyli specjalną białą ścianę, nieco zakrzywioną, która po odpowiednim oświetleniu stwarza wrażenie braku perspektywy za fotografowaną lub filmowaną postacią.

Obok powstało również miejsce na salę plastyczną oraz na pracownię animacyjną z interaktywną podłogą. W budynku wydzielono szatnie, sanitariaty i pomieszczenie socjalne.

Przebudowę lokalu finansowało miasto. Roboty prowadziła krępiecka spółka Dom Expert, umowa opiewała na 858 tys. zł.

– Zgodnie z umową, roboty budowlane i wykończeniowe prowadzone w ramach przebudowy pomieszczeń na potrzeby filii Dzielnicowego Domu Kultury przy ul. Herberta już się zakończyły – potwierdza Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Aktualnie przygotowujemy się do odbiorów.

Jeśli okaże się, że wszystko wykonano prawidłowo, pomieszczenia będą mogły zostać przekazane nowemu gospodarzowi.

– Teraz będziemy kupowali wyposażenie. Mamy na to obiecaną dotację celową w wysokości 150 tys. zł – zapowiada Aleksandra Szulc-Choma, dyrektorka Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”. – Będziemy tak wyposażać naszą nową filię, żeby wszystkie jej pracownie mogły rozpocząć działalność, na początku może skromniejszą, ale później będziemy się starali o pieniądze na kolejne zakupy.

Kiedy można się spodziewać uruchomienia placówki?

– Chcemy to zrobić jak najszybciej, zależy nam na tym, żeby to było jeszcze w tym roku – odpowiada dyrektorka DDK „Bronowice”. W jakich godzinach może być czynna filia przy ul. Herberta? – Na pewno chcemy organizować dzieciom i młodzieży czas wolny w godzinach popołudniowych, a dla seniorów planujemy zajęcia przed południem. Wstępnie zakładamy, że filia będzie czynna od godz. 11 do 19.