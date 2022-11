Lublin. Ratusz nie zgodził się na budowę domków, ale zmienił zdanie. Można stawiać

Nowa zabudowa miałaby powstać na hektarowej działce położonej pomiędzy Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą przy Sławinkowskiej a rzędem domów jednorodzinnych. Przeznaczenie terenu nie jest określone planem zagospodarowania, więc o możliwym sposobie wykorzystania działki decydują urzędnicy wydając „wuzetkę”, czyli decyzję o warunkach zabudowy. Przed jej wydaniem urząd musi sprawdzić, czy proponowana przez inwestora zabudowa będzie pasować do otoczenia, co się nazywa „zasadą dobrego sąsiedztwa”.

Najpierw o „wuzetkę” dla tego terenu starała się lubelska spółka Med-Europe Trading. Inwestor wnioskował o „wuzetkę” potwierdzającą możliwość budowy siedmiu bloków mieszkalnych (o wysokości 10 m) oraz dwóch domów jednorodzinnych. Spółka dostała od miasta decyzję odmowną, bo urzędnicy uznali, że taka inwestycja byłaby sprzeczna z zasadą „dobrego sąsiedztwa”.

Ratusz tłumaczył, że proponowane bloki byłyby zbyt duże w porównaniu z okolicznymi budynkami.

Każdy blok miałby zajmować na działce powierzchnię 405 mkw. Urząd wyliczył, że to dwa razy więcej od średniej powierzchni zajmowanej przez domy po południowej stronie ul. Willowej. Na tej podstawie uznał, że stawianie bloków byłoby „niekorzystną z punktu widzenia ładu przestrzennego zmianą zagospodarowania terenu”.

W sierpniu z nowym wnioskiem dotyczącym tego terenu wystąpiła do Urzędu Miasta lubelska spółka PPSW. Poprosiła o „wuzetkę”, która umożliwiłaby tu budowę ośmiu budynków jednorodzinnych. Wniosek dotyczył budynków mających do 7 m wysokości (dotyczy górnej krawędzi elewacji frontowej) i nie więcej niż 9,5 m do kalenicy wielospadowych dachów. Elewacja frontowa miałaby mieć szerokość nie większą niż 16,7 m.

Urząd wydał już decyzję, która ma umożliwić proponowaną inwestycję. Stwierdził, że nie kłóciłaby się ona z „zasadą dobrego sąsiedztwa” i spełniałaby ustawowe warunki.