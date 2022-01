Były poseł PiS zatrzymany przez CBA. Śledztwo lubelskiej prokuratury

– Funkcjonariusze katowickiej Delegatury CBA zatrzymali na polecenie Lubelskiego II Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie Grzegorza J., byłego Posła na Sejm RP w latach 2005-2019 – poinformowało w piątek rano CBA.

Mężczyzna został zatrzymany w Rybniku. CBA dodaje, że ma to związek z postępowaniem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w latach 2016-2018. Prowadzone śledztwo dotyczy ponadto powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za łapówki.

– Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty – dodają agenci i ujawniają, że były poseł PiS jest podejrzewany o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do powołania na stanowiska w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. – Usłyszał także zarzuty związane z powoływaniem się na wpływy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz przekroczeniem uprawnień Posła na Sejm RP do podejmowania interwencji poselskiej w przedsiębiorstwie państwowym poprzez wywieranie wpływu na podejmowane przez dyrektora przedsiębiorstwa decyzje – informuje CBA.

Grzegorz J. w ostatnich wyborach miał ponownie kandydować do Sejmu, ale został usunięty z listy PiS. Już wówczas władze partii miały co do niego zastrzeżenia. W 2020 r. media ujawniły, że były polityk zaczął pracę w górniczej spółce JSW Innowacje. Obecnie jego nazwisko nadal figuruje w wykazie kadry kierowniczej firmy JSW Szkolenie i Górnictwo.