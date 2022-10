Chcą pokazać spalarnię w Krakowie i dlatego zabiorą do Krakowa

Za inwestycją stoi spółka Centrum Nowoczesnych Technologii, która chce wybudować elektrociepłownię zasilaną odpadami. Miałaby powstać w rejonie ul. Mełgiewskiej, Grygowej i Tyszowieckiej. Firma zapewnia, że instalacja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Nie wszyscy jednak w to wierzą i dlatego CNT zamierza nieprzekonanych przekonać.

Jak? – Okazją do poznania zasad funkcjonowania tego typu obiektów będą bezpłatne wyjazdy studyjne dla mieszkańców do ekospalarni w Krakowie – zachęca spółka.

Wyjazdy odbędą się w dniach 14 i 21 października 2022 roku. Uczestnicy zwiedzą krakowską instalację, która od ponad 6 lat produkuje prąd i ciepło z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu.

To jedna z 8 tego typu instalacji funkcjonujących w Polsce i ponad 500 w Europie.

Organizator zapewnia bezpłatny przejazd autokarem, zwiedzanie instalacji, ubezpieczenie NNW i lunch.

Aby się zapisać należy wysłać zgłoszenie na adres info@lublinodzyskujeenergie.pl. Taka wiadomość powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz wybrany termin). Można się zapisać na wyjazd także za pośrednictwem strony lublinodzyskujeenergie.pl.

Zbiórka przed wyjazdem o godzinie 6.30 (na parkingu hali MOSIR przy Al. Zygmuntowskich), a powrót planowany jest na godzinę 18.

W lubelskiej instalacji, o ile powstanie, ma być spalanych miesięcznie od 8 do 12 tys. ton paliwa z odpadów. To śmieci, które nie nadają się do recyklingu i dziś lądują na wysypiskach. Rocznie lubelski zakład miałby wytwarzać 45 MW energii cieplnej i 16 MW energii elektrycznej. Spółka CNT spodziewa się, że moc cieplna byłaby wystarczająca do zapewnienia ciepłej wody całemu miastu w okresie letnim.

Obok spalarni miałaby powstać stacja ładowania pojazdów elektrycznych i autobusów oraz stacja tankowania wodorem.