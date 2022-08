Chodzi o ważną drogę dla tej części Lublina. Miasto idzie do rządu po pieniądze

Lublin. Ogrodnicy koszą, mieszkańcy krytykują

Chyba nie tak powinna wyglądać opieka nad terenami zielonymi w Lublinie – stwierdza nasz Czytelnik, któremu nie podoba się to, co zrobiono w zagajniku na skraju Węglina Południowego. – To prace porządkowe – tłumaczy Urząd Miasta.