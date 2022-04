Co powinny móc rady dzielnic? Lubelski senator proponuje zmiany

Jedna z proponowanych zmian ma polegać na tym, że wskazani przez rady dzielnic przedstawiciele dostaną prawo głosu na posiedzeniu Rady Miasta. – Ale nie na takiej zasadzie, jak do tej pory, że prosili o głos, a przewodniczący Rady Miasta poddawał to pod głosowanie – mówi senator Bury (Polska 2050). Zastrzega, że prawo do zabierania głosu miałoby dotyczyć wyłącznie mówienia o sprawach danej dzielnicy.

Drugi pomysł to przyznanie radom dzielnic prawa do składania własnych projektów uchwał do Rady Miasta. – Chodzi o to, żeby ludzie, którzy są blisko obywateli i widzą jakąś potrzebę uchwały, mieli możliwość zrealizowania tego – tłumaczy parlamentarzysta. Dziś takie prawo ma prezydent, grupa radnych miejskich oraz grupa co najmniej 300 mieszkańców.

Do tego, żeby propozycje senatora stały się obowiązującym w Lublinie prawem, konieczna byłaby zmiana statutu miasta. Jest on czymś w rodzaju konstytucji Lublina i w dozwolonych ustawą granicach określa zasady działania jego władz. Statut może zmienić tylko Rada Miasta. I właśnie takiej zmiany oczekuje Bury.

Parlamentarzysta już w lutym zgłosił się do Ratusza z takimi propozycjami. – To gotowiec – mówił wtedy dziennikarzom. Liczył na to, że jego pomysły (a wtedy zgłaszał ich więcej) zostaną przegłosowane przez Radę Miasta. Jej przewodniczący odpowiadał, że przedstawiciele rad i zarządów dzielnic już mają prawo do zabierania głosu na sesjach Rady Miasta. Ponadto tłumaczył, że rady dzielnic mogą korzystać z inicjatywy uchwałodawczej jak wszyscy mieszkańcy, czyli pod warunkiem zebrania 300 podpisów pod projektem uchwały.

Sugestie Burego nie trafiły wówczas pod głosowanie Rady Miasta, więc senator postanowił rozegrać to inaczej. Ma zebrać pod swoimi pomysłami nie mniej niż 300 podpisów, dzięki czemu zgłosi je jako obywatelski projekt uchwały, a wtedy radni będą musieli nad nim głosować.

Również wczoraj Ratusz stwierdził, że już teraz rady dzielnic mają „szereg możliwości i rozwiązań prawnych w zakresie, o który wnioskuje senator”. – Przewodniczący rad i zarządów dzielnic mają także możliwość zabrania głosu – podkreśla Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Rady dzielnic już dziś mają możliwość inicjowania zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta Lublin, wynika to z zadań przypisanych im w statutach.