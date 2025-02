Weekend z Trzydziestką

Ubiegły weekend w popularnym lubelskim Klubie 30 był bardzo intensywny. Piątek, jak to piątek rozgrzewka przed sobotą, a w sobotę odbyło się Abba Show w wykonaniu szczecińskiego tribute band - FAAN. Zespół znany jest z wykonywania na żywo w brawurowy sposób przebojów grupy ABBA. Nie dość, że grają jak ABBA, to wyglądają jak słynna szwedzka grupa. Zobaczcie, co się działo w Klubie 30.