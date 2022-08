Czy to są bezpieczne wakacje na drogach w regionie? W Lubelskiem zginęło już kilkanaście osób

Tegoroczne wakacje trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie, codziennie, polska policja aktualizuje informacje dotyczące wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Mapa z dokładną ich lokalizacją jest dostepna TUTAJ. Należy dodać, że uwzględnia ona takie dane jak: zgony w ciągu ostatniej doby, zgony od początku wakacji oraz zgony w ciągu 30 dni od zdarzenia.

Teraz garść statystyk. Według danych ze strony policja.pl, od 24 czerwca do 14 sierpnia w Polsce doszło do 3 679 wypadków, zginęły 283 osoby, a 4 300 zostało rannych. W ubiegłym roku, w dniach 26 czerwca - 31 sierpnia, funkcjonariusze odnotowali 5 216 wypadków, zginęło 479 osób, a 6 172 zostały ranne.

Zgodnie z danymi z policyjnej mapy, w woj. lubelskim wypadków ze skutkiem śmiertelnym było do tej pory 14 (zginęło 17 osób). W 6 przypadkach zginęli kierowcy, w 3 piesi, w 4 pasażerowie (pięciu pasażerów), w 1 motorowerzysta, a w 2 rowerzyści. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie dysponuje statystykami z okresu od 24 czerwca do 7 sierpnia. Wynika z nich, że w naszym regionie doszło do 154 wypadków, 14 osób zginęło, a 171 zostało rannych.

Ostatniej doby w Chełmie lexus uderzył w dom i stanął w płomieniach. Kierowcy nie udało się uratować.

W nocy z 5 na 6 sierpnia w miejscowości Luchów Górny (pow. biłgorajski) kierowca przejechał pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia.

Także w tym miesiącu, 5 sierpnia, w Werbkowicach (pow. hrubieszowski) motorower zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca jednośladu zginął na miejscu.