Dają 1 tys. zł dla firmy za pięć dni z pracownikiem. Jak je zdobyć?

To autorski program, który Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zgłosił do konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. I dostał na jego realizację 640 tys. zł.

– Jeśli się sprawdzi to wejdzie na stałe do naszej oferty jako nowy instrument do przeciwdziałania bierności zawodowej – zapowiada Marek Kuna, rzecznik WUP w Lublinie.

To propozycja zarówno dla pracodawców jak i szukających zatrudnienia .

– Pierwszy nabór startuje 15 lutego, kolejny w połowie sierpnia, a ostatni 15 lutego przyszłego roku. Po każdym będziemy oceniać mocne i słabe strony programu – tłumaczy rzecznik.

Bezrobotny, który zgłosi się do pilotażu będzie mógł skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym. Potem dostanie specjalny kupon na test zawodu.

– Zgłasza się z nim do pracodawcy, u którego sprawdza się przez pięć dni. Po tym czasie pracodawca wie, czy dana osoba nadaje się do pracy w danym zawodzie, czy też nie. Z kolei poszukujący pracy dowiaduje się, czy ten zawód jest mu dedykowany – tłumaczy Andrzej Danilkiewicz, wicedyrektor WUP ds. rynku pracy. Dodaje: – Po pięciu dniach testu pracodawca wraca do nas i dostaje pieniądze za przetestowanie bezrobotnego.

Urzędnicy przekonują, że chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi lubiło swoją pracę.

– Program daje szansę na to, by bardziej adekwatnie do swoich predyspozycji dobrać sobie zawód na różnych etapach życia zawodowego. Nie chcemy, aby ludzie emigrowali, tylko znajdowali tutaj satysfakcjonujące miejsce do życia i pracy – mówi Andrzej Pruszkowski, dyrektor WUP.

Więcej informacji na www.testzawodu.wup.lublin.pl.