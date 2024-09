Dary dla szpitala dziecięcego. Skorzystają mali pacjenci ortopedii

Dary zostały przekazane w piątek dla II Oddziału Ortopedii Dziecięcej USzD przez fundację PoMOC DajeMOC. Pieniądze na zakup wyposażenia, organizacja zebrała dzięki darczyńcom biorącym udział w akcji „Każdy gram się liczy”.

- Akcja to było spełnienie marzeń fundacji, ponieważ pieniądze w kwocie 22 tys. złotych, które nam były potrzebne na łóżko zostały zebrane w ciągu jednego miesiąca. Zbiórka była prowadzona na festynie, były prowadzone również akcje czy licytacje na grupie Facebookowej. Bardzo ważne jest to, że mieliśmy darczyńców rodziców, którym bardzo zależało żeby wesprzeć ten oddział – mówi Renata Polisiakiewicz, prezes fundacji PoMOC DajeMOC.

Oddział otrzymał:

- łóżko z wagą

- szafki przyłóżkowe

- wygodne krzesła dla rodziców

- nowoczesne drzwi automatyczne

- miękką i kolorową pościel (48 sztuk)

- wózek inwalidzki

Sprzęt znacząco poprawi komfort pacjentów. Kierownik oddziału przyznał, że są to jednocześnie podstawowe, ale i niezbędne sprzęty, aby skutecznie leczyć i opiekować się dziećmi.

- One są po prostu niezbędne. To podstawowe rzeczy, które wykorzystujemy na co dzień, rodzice i pacjenci. W związku z tym, bez nich nie wyobrażamy sobie pracy oddziału. Dużo naszych pacjentów to pacjenci obciążeni wieloma chorobami, niechodzący, tylko leżący. Łóżko z wbudowaną wagą pozwala na monitorowanie na leżąco stanu tego pacjenta i to doskonałe ułatwienie dla całego personelu – przyznaje prof. dr hab. n. med. Michał Latalski, kierownik II Oddziału Ortopedii Dziecięcej USzD. - Mamy wiele sprzętów, które są na bieżąco wykorzystywane i po prostu się zużywają. W związku z tym pompy infuzyjne czy sprzęt do leczenia podciśnieniowego ran to są rzeczy najszybciej zużywane i najbardziej potrzebne – dodaje prof. Latalski.

Pielęgniarka oddziałowa dodała również, że otrzymany wózek inwalidzki jest o wiele lepszy i nowocześniejszy od poprzednich, co zauważyli sami rodzice.

- Ten wózek jest trzeci. Pierwsze dwa otrzymaliśmy od rodziców. Wózki są zwrotne, można je ustawić tak, że pacjent jadąc do pracowni RTG jest bezpieczny, bo możemy nóżkę ułożyć na całej długości. Mają wysokie zagłówki i są po prostu bardzo praktyczne. Myślę, że one długo posłużą, bo się sprawdzają – wspomniała mgr Regina Michońska, oddziałowa pielęgniarka oddziału.

Wartość przekazanych darów to ponad 40 tys. złotych. To jednak nie pierwsze wsparcie rzeczowe, jakie oddział otrzymał od fundacji PoMOC DajeMOC. Do tej pory, szpital pozyskał także piłę oscylacyjną z odsysaniem pyłu do cięcia gipsu oraz stół do rehabilitacji pacjentów ortopedycznych.