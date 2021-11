Lublin: Deweloperzy wejdą na Tatary. Zamiast centrum meblowego, nowe osiedle

Nowe osiedle miałoby wyrosnąć między ul. Łęczyńską, ul. Krzemionki, torami kolejowymi i al. Witosa. Obszar o powierzchni 4,5 ha przeznaczony jest dziś pod zabudowę usługową z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i magazynowych. Tylko takie wykorzystanie nieruchomości przewiduje obowiązujący plan zagospodarowania terenu uchwalony w 2014 r. przez Radę Miasta.

Urbaniści z Ratusza szykują nowy plan zagospodarowania i proponują inne przeznaczenie terenu: pod budownictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług. – Zmiana wykonywana jest na wniosek firmy Stalmet – informuje Urząd Miasta, który już w czerwcu pokazał projekt nowego planu, a wczoraj ogłosił drugą wersję projektu.

Całkiem spore osiedle

Dozwolona zabudowa mogłaby mieć do 22 m wysokości. Inwestor mógłby zbudować same mieszkania lub same usługi, mógłby też łączyć obie te funkcje w budynkach.

Na każdy lokal mieszkalny o metrażu do 50 mkw. musiałoby przypadać przynajmniej jedno miejsce parkingowe, na większe mieszkania (do 70 mkw.) miałoby przypadać 1,2 miejsca, a na największe (powyżej 70 mkw.) inwestor musiałby przewidzieć 1,5 miejsca postojowego. Na każde dwa miejsca parkingowe przypadać ma jedno drzewo.

Takie same wymagania były zapisane w pierwszej, czerwcowej wersji projektu nowego planu zagospodarowania. Planiści utrzymują też wymóg otoczenia obszaru pasem „zieleni izolacyjnej”, gdzie zakazane ma być tworzenie miejsc parkingowych i nakazane posadzenie szpalerów drzew.

Projekt wskazuje też trzy drzewa w głębi terenu, które nie mogłyby zostać wycięte przez dewelopera. Na osiedlu musi też powstać przynajmniej jeden ogrodzony wybieg dla psów.

Co zmieniono w projekcie?

Ogłoszony wczoraj projekt planu zagospodarowania różni się pewnymi szczegółami od tego z czerwca. Zmienione są m.in. wymagania dotyczące placów zabaw.

Wcześniej Urząd Miasta chciał zobowiązać inwestora, by na każde 50 mieszkań przypadał plac mający minimum 100 mkw. Teraz ma już inne wymagania i zakłada, że „dla każdego zespołu budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę” musi powstać przynajmniej jeden plac zabaw o powierzchni co najmniej 100 mkw. lub większej (z zachowaniem przelicznika 1 mkw. placu zabaw na jedno mieszkanie). Oba projekty określają, że plac dla dzieci nie może mieć szerokości mniejszej niż… 5 metrów.

Nowa wersja planu podnosi wskaźnik intensywności zabudowy. – Dodano możliwość zwiększenia powierzchni zabudowy przy zastosowaniu zielonych dachów, „pionowych ogrodów” na elewacjach oraz zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na terenie własnej działki – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Ponadto skorygowano nieprzekraczalną linię zabudowy od strony al. Witosa.

Obecna wersja planu inaczej określa też wymogi co do minimalnej liczby miejsc parkingowych w przypadku budowy domu studenckiego. W czerwcu Ratusz uznał, że wystarczające będzie zapewnienie zaledwie 0,9 miejsca parkingowego na każde 10 pokoi w akademiku. Teraz wymaga więcej: jednego miejsca postojowego na każde trzy pokoje.

Mieszkania w centrali

Nową życiową rolę ma dostać budynek dawnej centrali telefonicznej przy ul. Przyjaźni 19, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania może być wykorzystany tylko na cele telekomunikacji oraz energetyki.

O zmianę planu zawnioskowała spółka Orange Polska. Chciała przekształcenia tego miejsca w teren usług i zabudowy wielorodzinnej. Tłumaczyła, że jej zamiarem jest nadbudowa dawnej centrali. Ratusz wykluczył powiększenie gmachu, bo uznał, że budynek z 1958 r. jest wartościowy i należy go chronić.

Ogłoszony wczoraj przez Ratusz projekt nowego planu zagospodarowania ma dopuścić przekształcenie obiektu na obiekt mieszkalny lub usługowy. Niezmieniony ma być kształt budynku i podziały elewacji. Zakazane byłoby wykuwanie nowych okien i drzwi, upraszczanie detali architektonicznych i przebudowa poddasza skutkująca np. zmianą pochylenia dachu i wysokości kalenicy.

Wczorajszy projekt planu jest drugą wersją dokumentu. Czym różni się od czerwcowej? – Zmiana dotyczy wskaźników parkingowych – odpowiada Góźdź. Na każde mieszkanie o metrażu do 50 mkw. ma przypadać 1,1 miejsca postojowego (było 1), na większe (do 70 mkw.) ma przypadać 1,3 miejsca (było 1,2), a na największe (powyżej 70 mkw.) inwestor ma przewidzieć 1,6 miejsca parkingowego (było 1,5).

Tak samo jak w przypadku terenów przy Łęczyńskiej i Krzemionki zaostrzono wymagania co do liczby miejsc parkingowych w przypadku urządzenia tu akademika.

Niedaleko Fabrycznej

Ratusz chce również zmienić plan zagospodarowania wąskiego pasa ziemi przy ul. Fabrycznej i Podlaskiej, tuż obok parku Bronowickiego. Obecny plan przewiduje tu zabudowę usługową, nowy ma pozwolić na zabudowanie nieco większej części nieruchomości, o co prosiły osoby będące właścicielami działki. Budynek nie będzie mógł mieć więcej niż dwie kondygnacje (10 m wysokości), dopuszczalne ma być stworzenie trzeciej kondygnacji, ale wyłącznie w formie poddasza użytkowego.

Można zgłaszać uwagi

Do 22 grudnia każdy zainteresowany może zgłosić Urzędowi Miasta uwagi do projektów zmian w planach. Można je wysyłać mailem (planowanie@lublin.eu) lub tradycyjną pocztą (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin). Uwagi nie mogą być anonimowe i muszą wskazywać nieruchomość, której dotyczą.

Można będzie również porozmawiać z miejskimi planistami podczas otwartej dyskusji publicznej zaplanowanej na 3 grudnia (godz. 13, Ratusz, sala 2).

– W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zastrzega Urząd Miasta. – Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej, niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy do 1 grudnia zgłosić telefonicznie (tel. 81 466 23 00) lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu.