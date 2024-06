Do Hurgady i na Kretę prosto z Lublina

W środę 29 maja wyleciał pierwszy w tym sezonie samolot do Heraklionu. W czwartek 6 czerwca turyści polecieli do Hurgady.

- Staramy się, wraz z naszymi partnerami z branży turystycznej, oferować mieszkańcom województwa lubelskiego jak najciekawsze możliwości spędzenia letniego wypoczynku. Zarówno do Hurghady jak i do Heraklionu samoloty z Lublina poleciały od nas po raz pierwszy. W tym sezonie, który zapowiada się rekordowo, zarówno pod kątem liczby kierunków, jak i miejsc w samolotach, pasażerowie mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych miejsc na wymarzony odpoczynek – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

Ale to jeszcze nie koniec wakacyjnych lotów. Już w poniedziałek 10 czerwca wystartuje połączenie do Monastyru. Nowością jest to, że samolot z Lublina poleci tam bezpośrednio, bez międzylądowania w Katowicach.

W sezonie wakacyjnym lubelskie lotnisko będzie obsługiwać 9 lotów wakacyjnych w tygodniu. Pod koniec kwietnia wystartował pierwszy w tym sezonie samolot do tureckiej Antalyi. Ta destynacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, dlatego lotnisko zdecydowało się uruchomić aż 5 lotów w tygodniu. Wśród innych wakacyjnych destynacji znajdują się także chorwacki Split, bułgarskie Burgas, włoskie Bergamo. A jeśli ktoś chce bliżej, obsługiwane są także loty nad polskie morze do Gdańska.