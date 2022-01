Ponad 2 mln zł za tydzień promocji Lubelszczyzny w Dubaju. Na co idą pieniądze?

EXPO 2020 z uwagi na pandemię zostało przełożone na przełom 2021 i 2022 roku. W ramach tzw. Tygodnia Regionalnego od 10 do 16 lutego w polskim pawilonie promować się będzie nasz region. Wczoraj przedstawiono szczegóły prezentacji.

– Do Dubaju jedziemy m. in. po to, by pokazać województwo lubelskie w trzech aspektach: ekologii, turystyki i bardzo zdolnych ludzi, których można wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej na bardzo wysokim poziomie technologicznym – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

Podczas wydarzenia region promować mają m.in.: Muzeum Wsi Lubelskiej, fundacje „Sztukmistrze” oraz „Akademia Robotyki” i naukowcy z Uniwersytetu Medycznego. Do Dubaju pojedzie także Miłosz Bachonko, nastoletni wirtuoz gry na akordeonie z Lublina. W planach m.in. konferencja medyczna prezentująca osiągnięcia lubelskiej medycyny czy spotkania z biznesmenami z krajów Zatoki Perskiej.

Przy okazji czterech przedsiębiorców z regionu weźmie udział w odbywających się w tym samym czasie targach Gulfood, uznawanych za jedną z największych i najbardziej prestiżowych imprez dla branży spożywczej na świecie.

– Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie – deklaruje Stawiarski.

Po konferencji chcieliśmy zapytać o spodziewane efekty gospodarcze wyjazdu i jego dokładne koszty. Marszałek odmówił rozmowy, bo „źle o nim piszemy”.

Informację o wydatkach związanych z udziałem województwa w EXPO 2020 uzyskaliśmy z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego. Kompleksowa usługa organizacji wyjazdu obejmująca m.in. przygotowanie ekspozycji oraz opłacenie przelotów i noclegów dla 50-osobowej delegacji pochłonie 1 mln 790 zł. W ogłoszonym przez urząd przetargu wybrana została firma GMSynergy z Rzgowa, która złożyła najtańszą ofertę. Urząd zaznacza, że wartość zamówienia może wzrosnąć o 10 proc.

To jednak nie wszystkie koszty.

* 79 tys. zł kosztował zakup 1400 filiżanek z podstawką oraz ceramicznych pater dla gości zwiedzających wystawę.

* 70 tys. zł za występy artystyczne (spektakl cyrku współczesnego) ma dostać Fundacja Sztukmistrze.

* Urząd na tę okoliczność zamówił też m.in. produkty tradycyjne z Lubelszczyzny za 52 tys. zł, a za ich przygotowanie do degustacji zapłaci kolejne 25 tys. zł.

* 32 tys. zł wydano na 160 akwareli przedstawiających konie ze stadniny w Janowie Podlaskim, które mają być wręczane uczestnikom konferencji branżowych.

W sumie na ten moment wszystkie wydatki mają wynieść 2 mln 85 tys. zł.

Obaw o to, czy promocja w Dubaju przyniesie spodziewane efekty nie kryje opozycja. – W moim przekonaniu ideą targów gospodarczych jest poprawa sytuacji przedsiębiorców. Nie wszystkie z przedstawionych pomysłów wydają się trzymać głównego zamysłu – komentuje radna KO Bożena Lisowska. – Brakuje tu myśli przewodniej. Wygląda to trochę jak wycieczka. Pytanie, jak to przełoży się na konkretne relacje z przedsiębiorcami.