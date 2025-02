Są ferie, nudy nie ma. Najmłodsi poznali lubelskie legendy

Po alkoholu, a bez uprawnień. Zatrzymany przez policjanta po służbie

Co 63-latek miał: prawie 1,5 promila alkoholu we krwi. Czego nie miał: uprawnień do jazdy. Co mu grozi: kara pozbawienia wolności do lat 5, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka kara pieniężna.