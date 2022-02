Ferie w Lublinie. Ruszają zapisy, sprawdź z czego można skorzystać

Podczas tegorocznych ferii będzie można za darmo pooglądać filmy animowane i familijne w kinie Bajka, pójść całą rodziną na potańcówkę, odwiedzić schronisko dla zwierząt lub poznać graną na żywo muzykę Portugalii. Duża część zajęć będzie organizowana w dzielnicach, w tym w klubach osiedlowych.

Można się rozruszać

Uczniowie spędzający ferie w Lublinie będą również mogli spróbować swoich sił w futbolu amerykańskim, taekwondo, karate i judo, potrenować na trampolinie lub kole cyrkowym, albo zmierzyć z figurową jazdą na łyżwach albo pograć w koszykówkę.

– Tegoroczne ferie poprzedza dwutygodniowy okres zdalnej nauki. Z tego względu duży nacisk kładziemy na aktywność ruchową, budowanie relacji społecznych i wzmacnianie wiary w swoje możliwości – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina.

Pełną listę zajęć i namiary na organizatorów, którzy prowadzą zapisy, można znaleźć na stronie zima.lublin.eu.

Baseny za darmo

Uczniowie wszystkich lubelskich szkół będą mogli korzystać bezpłatnie z siedmiu szkolnych basenów pod czujnym okiem ratownika. Konieczne będzie okazanie legitymacji szkolnej.

W obydwa tygodnie ferii od poniedziałku do piątku czynne będą baseny • przy Bursztynowej 22 (od godz. 9 do 16.15), • przy ul. Rzeckiego 10 (od godz. 9 do 14, wejście o pełnej godzinie, ostatnie o 13.00), • przy ul. Nałkowskich 110 (od godz. 11 do 12.30), • przy ul. Podzamcze 9 (od godz. 9 do 10.30 oraz od godz. 13 do 14.30).

Przez całe ferie w poniedziałki, środy i piątki otwarta dla uczniów ma być pływalnia • przy ul. Radości 13 (od godz. 12.30 do 13.15, od godz. 13.30 do 14.45).

Tylko w pierwszym tygodniu ferii (od poniedziałku do piątku) otwarty dla uczniów ma być basen • przy Poturzyńskiej 2 (od godz. 13.30 do 18.45). Wyłącznie w drugim tygodniu ferii (od poniedziałku do piątku) dostępna ma być szkolna pływalnia • przy Smyczkowej 3 (od godz. 9 do 12.45) i tutaj dzieci do lat 10 mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.

Dyżurne stołówki

W ferie dyżurować ma dziesięć szkolnych stołówek. Zainteresowani korzystaniem z obiadów powinni się kontaktować bezpośrednio ze szkołami, ale nie później niż 10 lutego.

Chodzi o podstawówki przy • Balladyny, •Zuchów, • Podzamczu (tylko od godz. 12 do 13, o ile na obiady zapisze się przynajmniej 10 uczniów), • Niecałej, • Kosmowskiej (stołówka ma być czynna tylko od godz. 13 do 13.30), • Krężnickiej, • Kasprowicza, • Sławinkowskiej, • Radzyńskiej oraz • Tumidajskiego.

Wszystkie wspomniane stołówki mają być otwarte od 14 do 25 lutego.