Finał WOŚP w Lublinie i regionie. Ile pieniędzy zebrały poszczególne miasta?

– Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, jesteśmy bardzo zadowoleni zwłaszcza, że była niedziela bez handlu. Rekordowy wynik jednego z naszych wolontariuszy przekroczył 4 tys. zł – mówi Blanka Zwierz, szefowa sztabu w Galerii Labirynt. – Trudno porównywać ten cząstkowy wynik (w ramach 27. finału w Lublinie działały jeszcze cztery inne sztaby – red.) z wynikami z Lublina z poprzedniego roku, bo wtedy zbiórka była inaczej zorganizowana, główny sztab działał w Galerii Olimp, który zebrał ok. 300 tys. zł.

Drugi największy sztab w Lublinie - Klonowic, który zorganizował finał w Centrum Kultury w Lublinie, zebrał ok. 100 tys. zł. – To znacznie więcej niż w poprzednich latach, kiedy zbieraliśmy ok. 60-70 tys. zł – mówi Izabela Magdziak, szefowa sztabu Klonowic. – Najlepszy wynik wolontariusza z naszego sztabu to 5 tys. zł.

84 tys. 624 zł – to z kolei wynik orkiestrowej zbiórki w Świdniku. To o ok. 22 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Rekord padł również w Janowie Lubelskim, gdzie wolontariusze WOŚP zebrali 15 tys. 635 zł 95 gr. To o ok. 4 tys. zł więcej niż w 2018 r. – Tegoroczny wynik to absolutny rekord – potwierdza Łukasz Drewniak dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury, w którym działa sztab akcji. – Dla mnie to duże zaskoczenie, spodziewałem się mniejszej kwoty, ponieważ w niedzielę sklepy były nieczynne. Poza tym pogoda była kiepska. Jak na ok. 12 tysięczny Janów Lubelski zebrane ponad 15 tys. zł to bardzo dużo.

Pieniądze zebrane w ramach 27. finału WOŚP sumuje jeszcze Kraśnik. – Zostały nam jeszcze do policzenia puszki 80 wolontariuszy – usłyszeliśmy w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, gdzie działa jedyny sztab WOŚP w tym mieście.

Póki co kraśnicki wynik to 41 tys. zł. W ub. roku w Kraśniku zebrano 54 tys. zł. – Myślimy, że w tym roku będzie ten wynik wyższy – mają nadzieję organizatorzy kraśnickiego sztabu.

Jednym z wolontariuszy WOŚP w Kraśniku był burmistrz tego miasta Wojciech Wilk.

Rekordowy jest też wynik zbiórki sztabu WOŚP w Puławach. Według wstępnych obliczeń, zebrano ok. 125 tys. złotych. – To o 30 tys. zł więcej, niż w zeszłym roku, a to wciąż szacunkowe dane. Po ponownym przeliczeniu może okazać się, że ten wynik będzie jeszcze wyższy. Dokładną sumę będziemy znali we wtorek – mówi Marta Grykałowska, szefowa sztabu z hufca ZHP w Puławach.

Z całej zebranej sumy, najwięcej, bo ok. 90 tys. zł to wkład do puszek, które przynieśli wolontariusze (rekordzista uzbierał w jednej z nich ponad 2,1 tys. zł.). Na pozostałą kwotę złożył dochód z licytacji (18 tys. zł), aukcji przeprowadzonej w Puławskiej Galerii Sztuki przy Domu Chemika (ponad 14 tys. zł) oraz niedzielnego biegu (2,8 tys. zł). Przypominamy, że pieniądze trafią na zakup sprzętu dla dziecięcych szpitali specjalistycznych w całym kraju.

Wolontariusze Sztabu WOŚP Nr 892 mieszczącego się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu zebrali ponad 184 tys. zł. – Nie jest to kwota ostateczna. Ze względu m.in. na zmianę kursu walut może ona podlegać jeszcze zmianom. Już teraz cieszę się jednak bardzo, że udało nam się pobić ubiegłoroczny rekord zbiórki – mówi Andrzej Szumowski, dyrektor MDK w Zamościu.