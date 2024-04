Frekwencja wyborcza poniżej oczekiwań - ocenia dr Wojciech Maguś z UMCS

Podczas wyborów, które odbyły się po intensywnych kampaniach politycznych, frekwencja wyborcza spadła do poziomu niewiele ponad 50%. W porównaniu do 75% z października 2021 roku jest rozczarowujące. Jest materiał do szczegółowej analizy – mówi ekspert.

Dr Maguś wskazuje, że brak motywacji do udziału w głosowaniu, szczególnie wśród elektoratu obecnie rządzących, może mieć głębokie podłoże. Rozczarowanie polityką, w tym niespełnione obietnice, a także kwestie światopoglądowe, które zdominowały kampanię, mogły znacząco wpłynąć na decyzję o nieuczestniczeniu w wyborach.

Frekwencja była zróżnicowana w zależności od regionu. Obszary wiejskie wykazały większe zaangażowanie niż większe miasta. To specyfika wyborów samorządowych, które tradycyjnie cieszą się mniejszym zainteresowaniem, również mogła mieć wpływ na ogólną frekwencję.

W kontekście wyników, lewica doświadcza wyraźnego kryzysu, z koniecznością przemyślenia swojej strategii i przywództwa – mówi dr Maguś. Niezadowalające rezultaty, w połączeniu z analizą głosowania poszczególnych segmentów elektoratu, podkreślają zmianę nastrojów społecznych i politycznych.

