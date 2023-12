Fundusze Europejskie otwierają nowe możliwości rozwoju dla naszego regionu

W środę podczas konferencji „Nowa perspektywa – nowe możliwości. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w działaniach WUP w Lublinie” spotkali się specjaliści, którzy wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi aktywizacji społecznej i zawodowej, a także debatowali jak rozplanować wydatki z budżetu europejskiego w celu zmniejszenia bezrobocia.

- Jako instytucja pośrednicząca po prostu wspieramy te instytucje powiatowe, żeby one mogły za pieniądze unijne również realizować swoje zadania. Jeżeli chodzi o ludzi młodych to bardzo istotnym projektem wydaje się projekt z działania 9.2 Alma. To jest aktywizacja osób młodych na rynku pracy. Specjalnie dobrane osoby, które mają szansę na to, że półroczne staże zagraniczne przyniosą im efekt pewnego doświadczenia i aktywizacji. Te osoby będą właśnie kierowane do tej formy. W tej chwili trwa ocena wniosków, a na początku przyszłego roku będziemy podpisywali pierwszą umowę – mówi Tomasz Pitucha, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wspomniał także, że największym wyzwaniem obecnie, jest aktywizacja młodych, którzy są długotrwale bezrobotni.