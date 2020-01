Gadżety antystresowe dla pasażerów. Tak ZTM chce namówić mieszkańców do skorzystania z komunikacji miejskiej w Lublinie

Na utrzymanie komunikacji miasto wykłada w tym roku o 15 proc. mniej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Ratusz tłumaczy to zmniejszonymi dochodami miasta. Wydatki na komunikację zostały okrojone przez władze miasta o 28 mln zł. – Naszym zadaniem było zmieszczenie się w budżecie – mówi Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego i przekonuje, że alternatywą dla cięć rozkładów była podwyżka cen biletów. ZTM postawił na cięcia.

Tak ma wyglądać nowy rozkład jazdy

W dni powszednie główne linie autobusowe (6, 13, 17, 18, 26, 29, 31, 32, 34, 39 i 57) oraz linie trolejbusowe nr 150, 153, 155, 156 i 160 pojadą co 20 minut. Raz na pół godziny ma kursować linia 161, raz na 40 minut pojedzie linia 157, raz na godzinę linia 154. Dworcowa 152 pojedzie w szczycie co pół godziny, a poza szczytem co godzina. Najczęściej zobaczymy trolejbusy linii 151 i 158: w szczycie co 10 minut, poza szczytem co 20. Z kolei linia 158 159 pojedzie w szczycie co kwadrans, w środku dnia co 20 minut, a po popołudniowym szczycie co pół godziny.

W soboty najważniejsze linie autobusowe będą się zjawiać na przystanku raz na pół godziny, tak samo jak linie 150, 153, 155, 156, 158, 159 i 160. W przypadku linii 151 między godz. 9 a 17 przewidziano kursy co kwadrans, o innych porach dnia co pół godziny. Linia 161 pojedzie w sobotę co 45 minut, a linie 152, 154 i 157 raz na godzinę.

W niedziele główne linie autobusowe pojadą co 50 minut, podobnie jak trolejbusy linii 150, 153, 155, 156, 158, 159 i 160. Tylko raz na godzinę zjawią się na przystanku trolejbusy linii 152, 154, 157 i 161. Natomiast linia 151 ma kursować co 50 minut, ale między godz. 9 a 17 dwukrotnie częściej.

Nowy rozkład to nie tylko cięcia. Od 1 lutego trasa linii 150 zostanie wydłużona do os. Poręba. Natomiast w weekendy (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) linie N1, N2 i N3 przez sporą część nocy znów mają jeździć co pół godziny. – Po raz pierwszy będzie tak w nocy z 31 stycznia na 1 lutego – zapowiada Justyna Góźdź z Zarządu Transportu Miejskiego.

Nie skusi rozkład, skuszą gadżety?

ZTM jedną ręką tnie oszczędnościowo rozkłady, drugą zamawia 4200 gadżetów promocyjnych. Nie jest to zakup wymuszony żadnym z projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. – To materiały na bieżące potrzeby ZTM – tłumaczy Justyna Góźdź. –Taki przetarg ogłaszamy raz do roku.

Na liście zakupów jest m.in. 200 „piłeczek antystresowych” wykonanych z „bardzo twardej pianki poliuretanowej” z nadrukiem uśmiechniętej buźki. Antystresowe ma być ściskanie ich w garści.

Wśród zamawianych przez ZTM gadżetów jest też 100 „kart przetrwania” ze stali nierdzewnej, zawierających 11 różnych narzędzi: nóż, piłę, śrubokręt, otwieracze do konserw i butelek, klucz do nakrętek, linijkę i zaczep do breloczka. Urzędnicy chcą, by każda karta miała też koło do określania kierunku.

Wspomniane koło ułatwia korzystanie z mapy podczas wędrówek. Według serwisu mapowego Google w ciągu 50 minut (czyli między niedzielnymi kursami głównych linii autobusowych) można dotrzeć pieszo sprzed Ogrodu Saskiego na początek ul. Turystycznej, do Muzeum Wsi Lubelskiej lub pod szpital przy al. Kraśnickiej.

Jakie gadżety zamawia ZTM

Poza wspomnianymi piłeczkami i „kartami przetrwania” na liście zakupów jest również *100 zestawów do baniek mydlanych z „klaskaczem”, 100 kijków do seflie, * 200 zestawów puzzli ze zdjęciem trolejbusu, * 800 długopisów, * 200 ołówków z gumką „o zabawnym kształcie”, * 200 plastikowych układanek, * 100 pamięci USB, * 100 zestawów kredek, * 100 zestawów markerów, * 200 opasek odblaskowych, * 200 gier zręcznościowych, * 400 toreb bawełnianych, * 300 smyczy na klucze, * 100 zestawów kredek, * 100 magnesów w kształcie trolejbusu, * 100 breloków ze ściereczką do okularów, * 100 pudełek na śniadanie ze sztućcami, * 100 noży kelnerskich, * 100 lampek USB do komputera, *100 dmuchanych zagłówków podróżnych oraz * 200 latarek z paskiem na rękę.