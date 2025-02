Jeśli spędzamy ferie w Polsce, możemy skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w całej Polsce. Bez względu na to w jakim rejonie kraju akurat przebywamy, szukamy przychodni, do której najwygodniej jest nam dotrzeć i tam jedziemy do lekarza.

Poza godzinami pracy lekarza POZ, czyli w dni powszednie od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w święta i dni wolne od pracy, dyżurują placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie jest do nich potrzebne skierowanie ani wcześniejsza rezerwacja. Nie obowiązuje też rejonizacja, dlatego pacjent będzie przyjęty w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, do której się zgłosi – przypomina Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie.

Nagły ból zęba lub powikłania po wcześniejszym leczeniu stomatologicznym to sytuacje, w których można skorzystać z dyżurów stomatologicznych. Lista adresów i telefonów także jest dostępna na stronach NFZ.

W nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia – bez względu na to gdzie jesteśmy – dzwonimy na numer alarmowy 112 lub 999 albo jedziemy do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

Ferie w krajach Unii Europejskiej, EFTA i w Wielkiej Brytanii

Jeżeli wyjeżdżamy na zimowy wypoczynek za granicę do krajów UE, Wielkiej Brytanii lub EFTA trzeba pamiętać, żeby mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W wielu krajach koszty leczenia są bardzo wysokie. EKUZ umożliwia pokrycie kosztów niezbędnych świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej, co pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Korzystając z EKUZ za granicą trzeba pamiętać, że mamy te same prawa i obowiązki co ubezpieczeni w danym państwie. W krajach popularnych wśród miłośników sportów zimowych, takich jak np. Austria, Szwajcaria czy Słowacja, za niektóre świadczenia trzeba częściowo zapłacić samemu, nawet będąc ubezpieczonym. Jeżeli w danym kraju istnieje więc obowiązek współpłacenia, również musimy ponieść takie koszty – mówi Musiatowicz.

Uzyskanie karty EKUZ jest darmowe. Wniosek o jej wydanie można teraz złożyć przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub w aplikacji mojeIKP. Można także pobrać wzór wniosku z naszej strony, podpisać i przesłać przez ePUAP lub pocztą tradycyjną. W takich przypadkach EKUZ otrzymamy pocztą, na adres, który wskazaliśmy we wniosku. Kartę można również wyrobić od ręki w Sali Obsługi Klientów w Lublinie i w Delegaturach Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białej Podlaskiej, w Chełmie i w Zamościu.