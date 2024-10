"Gdzie się podziały tamte prywatki...", czyli potańcówka z Gangiem Poszukiwaczy Szczęścia w Biotece

- Wspaniały pomysł na zabawę wśród książek. Dawniej przychodziliśmy tu potańczyć, gdyż w miejscu biblioteki mieściła się Karczma Słupska. Integracja w naszym wieku to coś najważniejszego. Tu możemy powspominać, kochamy książki i dobrą zabawę w Biotece mamy wszystko czego nam potrzeba- chwaliła zabawę pani Krystyna.



- Mamy dzisiaj potańcówkę, gdyż nasz lokal znajduje się w dawnej Karczmie Słupskiej, a jeszcze wcześniej była tu Restauracja pod Fafikiem. W związku z tym wpadliśmy na pomysł z czytelnikami, by cofnąć się w czasie i przypomnieć te czasy w których chodzili na dansingi do Słupskiej. Zaprosiliśmy wiele ludzi - studentów, seniorów i młodzież. Chcielibyśmy by nasi goście zintegrowali się, a młodzi zobaczyli jak dawniej tutaj bywało - mówiła Emilia Czerwińska, zastępca kierownika Bioteki.